Пять эстонских усадеб, в которых стоит побывать

Старинные замки и усадьбы привлекают посетителей не только архитектурой и интерьерами, но и своими историями, свидетелями и участниками которых они были. DELFI Tūrismagids рассказывает о нескольких усадьбах в Эстонии, которые стоит посетить, оказавшись неподалеку.

Усадьба Сангасте



Foto: VisitBalticManors.com arhīvs

Усадьба Сангасте (Sangaste mõisa) — пожалуй, одна из красивейших усадеб в Эстонии. Граф Фридрих Георг Магнус фон Берг был впечатлен английскими резиденциями и хотел построить нечто похожее. Строительство усадьбы длилось семь лет с 1874-го по 1881-й годы.

Изначально в усадьбе было 99 комнат, поскольку по правилам 100 и более комнат могло быть только у царя. Однако через несколько лет в усадьбе сделали перепланировку и сейчас в здании 149 комнат, включая коридоры и лестничные пролет.

Стоит отметить и окна усадьбы — одним из желаний граф было неповторимость окон в каждой комнате. Довольно экстравагантное желание.

При постройке навеса с колоннами перед входом в замок получился любопытный акустический эффект — шепот в одном углу очень хорошо слышен в другом. На первом этаже находится бальный зал, охотничья комната, графская спальня, а на втором этаже спальни других членов семьи, библиотека и бильярдный зал. Третий этаж был предназначен для гостей и обслуживающего персонала.

За время жизни здесь граф вложил немало труда и в развитие местности. Он позаботился о выведении нового сорта ржи, подходящего для эстонского климата и местныежители называли его "ржаным королем".

Усадьба Сангасте может похвастаться уникальной архитектурой и богатой историей и была отмечена желтой рамочкой National Geographic.