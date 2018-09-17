Пять городов, жить в которых год от года становится все комфортней

Жизнь в любом мегаполисе имеет много неприятных особенностей, однако в этих пяти городах год от года жить становится все легче и комфортней. За счет чего?

В рейтинге Economist Intelligence Unit рассматриваются 140 крупнейших городов мира, список ежегодно составляется на основе исследования более 30 важных факторов, влияющих на комфортность проживания - таких как безопасность, доступность медицинского обслуживания и образования, качество еды, дорог и общественного транспорта и, конечно, возможность весело провести время в кафе или баре.

Победители этого рейтинга и так ежегодно получают свою долю внимания от СМИ (в 2018 году Вена вытеснила Мельбурн с верхушки этого списка), поэтому мы решили сосредоточиться на тех городах, которые в последнее десятилетие упорно карабкались вверх по ступеням рейтинга Economist Intelligence Unit.

Они хоть и не вошли пока в первую десятку рейтинга, но уже достигли многого. Что стало причиной их прогресса? Что говорят об этом их жители?

Гонолулу, США

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Столица штата Гавайи за последние 10 лет совершила рывок наверх в таблице и сейчас это самый удобный для жизни город Соединенных Штатов - в основном, благодаря своим высоким показателям в сфере образования и культуры.

Жители Гонолулу говорят, что улучшения связаны с ростом мировой экономики и внедрением на Гавайях типично городского образа жизни, что им раньше было несвойственно.

"В конце концов и власти, и бизнес, и сами жители признали, что города надо развивать", - говорит проживший всю жизнь на Гавайях Тодд Апо, старший вице-президент по вопросам развития общин компании по недвижимости The Howard Hughes Corporation.

"Когда ты живешь на изолированном от мира острове, тебе надо иметь все необходимые составляющие для нормальной жизни, и то, что мы имеем сейчас - это результат долгосрочных усилий очень многих людей".

Одной из инициатив в Гонолулу было построить общины с большими пешеходными зонами для прогулок - как, например, район Уорд Виллидж, где перемешаны торговые и жилые пространства.

Серьезные инвестиции были сделаны в железнодорожную систему HART, первую в Гонолулу, открытие которой планируется на 2020 год. Поезда свяжут деловой центр Гонолулу с пригородами, расположенными в 20 милях на запад.

Сюда приезжает жить и работать большое количество иностранцев, особенно из Японии и других стран Азии. Гонолулу приглашает всех, независимо от рас и традиций.

"Все мы здесь в одном каноэ, все мы хотим сделать так, чтобы жизнь здесь была мирной и приятной", - говорит Саймон Триси, президент гавайской The Howard Hughes Corporation, недавно переехавший сюда из Нью-Йорка.

"В Гонолулу прекрасная культура, здесь царит дух алоха, здесь в наличии все элементы городской жизни, общинной жизни, здешняя атмосфера вдохновляет и обновляет тебя, она очень здоровая".