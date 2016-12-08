Пять причин посетить Финляндию в 2017 году

Насладиться тишиной в национальных парках

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Пороги, рифтовые долины, холмы, леса и прочие живописные ландшафты: Финляндия — идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть на природе. Сегодня в стране насчитывается 39 национальных парков, 40-й откроется в 2017 году. Они разбросаны по всей стране. В национальных парках страны Суоми живут медведи, северные олени, рыси, орлы и лебеди, а также редчайшие пресноводные нерпы.

В Финляндии нет необходимости уезжать в глушь для того, чтобы быть ближе к природе: здесь огромное количество мест, где можно остаться наедине с собой и насладиться тишиной. Рецепт традиционного финского отдыха прост: сауна, фермерские продукты и свежие ягоды, найденные в ближайшем лесу. А еще — чистейший воздух. По результатам исследования Всемирной организации здравоохранения, Финляндия (и особенно — Лапландия) занимает третье место в мире по качеству воздуха. Зимой в национальных парках можно покататься на оленьих и собачьих упряжках и нырнуть в прорубь.

Попробовать муми‑варенье

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Муми‑тролли — литературные персонажи, созданные всенародно любимой писательницей и художницей Туве Янссон в 40-х годах прошлого века. Эти сказочные создания стали символом Финляндии, познакомиться с которыми мечтает каждый ребенок.

Развлекательный парк "Страна муми‑троллей" расположен в Нантали. Он работает в теплое время года, с июня по август, и во время рождественских и новогодних каникул. Здесь можно окунуться в сказочную страну, сошедшую со страниц книг Туве Янссон, побывать на мастер‑классах и сфотографироваться с муми‑троллями. Из местного почтового отделения можно отправить муми‑открытку домой.

А новый музей муми‑троллей откроется 9 мая 2017 года в Тампере, в крупнейшем культурном центре стран Северной Европы. В экспозиции будет представлено уникальное собрание работ Туве Янссон.

Побывать в "европейской столице вязаных носков"

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Городок Нантали, расположенный на юго‑западном побережье Финляндии, считается "европейской столицей вязаных носков". Несколько веков назад их стали вязать монахини монастыря Святой Бригитты. Позже эта традиция распространилась и среди местных жителей.

Труд вязальщиц не раз спасал Нантали в трудные времена: в XVI столетии, после закрытия монастыря Святой Бригитты, вязаные носки стали основой экспорта. Местные жители вязали их на продажу в Стокгольм, Таллин и Турку. В среднем — по 25 тысяч пар носков ежегодно.

Культура вязания в "европейской столице носков" Нантали не забыта до сих пор. Все желающие могут вступить в клуб вязальщиц, в котором состоит большинство местных жителей. А ежегодно в августе в городе празднуют День вязания носков — с мастер‑классами для тех, кто никогда не держал в руках спицы.

Увидеть северное сияние

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Северное сияние — одно из самых грандиозных природных шоу в мире. Финны называют его revontulet. Столетия назад они верили, что сверкающие, переливающиеся в темном ночном небе лучи зеленого, красного, желтого, оранжевого и синего света являются следами гигантской лисицы.

Сегодня наблюдать за северным сиянием можно в Лапландии, Рованиеми, национальном парке Пюхя‑Луосто, муниципалитете Инари и многих других местах, расположенных за полярным кругом.

В 2017 году любоваться северным сиянием станет еще удобнее: на севере Финляндии откроются отели Tree House Hotel — в Рованиеми, Aurora Dome — в Муонио и Glass Villas — в Кеми. Они специально построены так, чтобы постояльцам было удобно наблюдать за этим уникальным природным явлением прямо из номеров.

Узнать национальный характер

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Упорство, решительность, смелость, трудолюбие, выносливость, способность противостоять обстоятельствам и добиваться намеченных целей, сохраняя хладнокровие и ясность ума: все эти черты национального финского характера обозначают лаконично — сису. Одной фразой сущность этого понятия можно описать так: что должно быть сделано — то будет сделано, несмотря ни на что.

В формировании этих качеств ключевую роль сыграл климат: только очень терпеливый и стойкий человек, действующий методично и последовательно, мог отвоевать у суровой природы клочок пригодной для жизни земли. Кроме того, финны ценят независимость: никакие внешние обстоятельства не помешают им в достижении поставленных целей.