Пять уникальных мест, которые расположены совсем недалеко — в Эстонии

Delfi Turgid
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2. Ныряние к бывшей тюрьме
Пять уникальных мест, которые расположены совсем недалеко — в Эстонии
Foto: jannok / cc

Кажется, что Эстония не сильно отличается от Латвии — пара сотен километров на север, что там может быть такого, чего нет у нас? А между тем, там есть довольно необычные места. Главное — знать, куда ехать. Мы знаем, спасибо порталу www.visitestonia.com.

1. Королевство кристально-чистых озер

Пять уникальных мест, которые расположены совсем недалеко — в Эстонии
Foto: jannok / cc

Недалеко от Раквере на северо-востоке Эстонии расположены удивительные озера Янту. Их ровно семь, а известны они кристально-чистой водой, необычным цветом и интересной природой вокруг.

"Самые крупные озера - Валгеярв ("белое озеро"), Рохелине ("зеленое") или Вахеярв ("среднее озеро") и Синиярв ("синее озеро"). Последние два озера являются уникальными из-за своеобразного сине-зеленого оттенка и прозрачности воды. На дне озер находится светлая гажа, придающая вместе с окружающей природой воде этот красивый цвет. Вдали остаются окруженные болотистой почвой маленькие лесные озера с трясинными берегами: Янту, Линалео, Мяэтагусе, Каанярв и Умбярв. Есть также тропинки для походов", — рассказывает нам эстонский туристический портал.

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2. Ныряние к бывшей тюрьме

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Delfi Turgid

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