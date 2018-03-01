Пять вещей, которые непременно нужно увидеть в Алматы

Латвийская авиакомпания airBaltic 29 апреля 2018 года начнет полеты по новому маршруту летнего сезона Рига-Алматы (Казахстан). И вот что, по мнению авиаперевозчика, нужно увидеть в этом захватывающем городе.

Нетронутая природа

Алматы - это лишь ворота к красоте, при взгляде на которую захватывает дух, поэтому убедитесь, что маршрут Вашей поездки простирается и за пределы города.

Каньон Шарин (Чарын) - это место, которое Вы, несомненно, захотите увидеть своими глазами. Каньон расположен на реке Шарын, в 200 км к востоку от Алматы, недалеко от границы с Китаем. В этом регионе Вы можете совершить пешие прогулки, заняться рафтингом, а также прокатиться на джипах по бездорожью или просто насладиться великолепной природой.

Foto: Pixabay

И не пропустите еще одно чудо, - Большое Алматинское озеро. Оно находится в ущелье реки Большая Алматинка на высоте 2500 метров над уровнем моря всего в 28 км к югу от Алматы. Озеро, напоминающее огромное мерцающее зеркало, расположено в ущелье в окружении величественных 4 000-метровых горных пиков, по склонам которых потоки воды от тающих ледников стекают в озеро.

Союз природной и рукотворной красоты

Парк имени Первого Президента (названный в честь первого президента Казахстана, Нурсултана Назарбаева) - самое популярное место для встреч и отдыха в Алматы – множество фонтанов, музыка, цветы и необычные растения на фоне великолепного горного пейзажа. Если Вы хотите удалиться от здешней оживленной атмосферы, насладиться тишиной и дикой природой, то живописные тропинки приведут вас в уютные уединенные уголки с зонами отдыха и скамейками.

Foto: Pixabay

Любителям же полного уединения советуем отправиться в горы Тянь-Шаня, чье название означает "Небесные горы". Это наименее посещаемый горный массив в мире. Из Алматы сюда легко добраться, ближайшая точка - горнолыжный курорт Шымбулак, примерно в 25 км от города. Для того, чтобы насладиться видами гор, совсем необязательно кататься на лыжах. Можно воспользоваться террасой уютного кафе. Но если Вам хочется большего, воспользуйтесь канатной дорогой, чтобы увидеть горные пейзажи, от которых захватывает дух.

Древние гастрономические традиции

Мясо занимает особое место в казахской кухне, а самые популярные блюда, подаваемые во всех местных ресторанах, - это бешбармак и казы, приготовленные из конины. Также во всех местных меню вы увидите кумыс - это молочный напиток из молока кобылы. Несмотря на то, что это молочный продукт, в кумысе содержится алкоголь. И в традиционных семейных кафе, и в современных ресторанах самого высокого уровня вам окажут сердечный и радушный прием и обслужат в соответствии с вашими предпочтениями и вкусом.

Foto: Pixabay

Если вы никогда не были в настоящей юрте и никогда не пробовали вкуснейшие манты, вам стоит посетить один из нескольких ресторанов в настоящей юрте и насладиться аутентичной атмосферой. А на базар стоит отправиться, чтобы познакомиться со всем разнообразием местных вкусов. Обязательно запланируйте посещение самого популярного рынка - Зеленого базара, и непременно попробуйте свежеиспеченный тандыр-нан - традиционный хлеб, приготовленный в тандырной печи.

Культурный досуг и шопинг

Lonely Planet отмечает, что Алматы охотно перенимает опыт западных городов, позволяющий в полной мере наслаждаться жизнью: ярко освещенные торговые центры, европейского вида кафе, дорогие рестораны, танцы до рассвета в ночных клубах и новые горнолыжные курорты. Ваш мозг будет готов взорваться в интерактивном познавательно-развлекательном парке EVRIKUM, поскольку научные факты в нём представлены весьма необычными способами. Парк расположен в одном из крупнейших торговых центров города Алматы - MEGA MALL.

Foto: Pixabay

Говоря о торговых центрах, стоит упомянуть еще одно популярное место - Подземный торговый центр на площади Республики. Его подсветка достойна того, чтобы приехать на нее посмотреть в темное время суток! И взрослые, и дети смогут узнать что-то новое и развлечься в Музее казахских музыкальных инструментов. Здесь предлагают экскурсионные программы и мастер-классы по игре на народных инструментах.

Религиозные памятники

Основной религией в Казахстане является ислам. Центральная мечеть Алматы, великолепное здание в стиле Тимуридов, является самой большой и считается самой красивой среди 2300 мечетей в стране. Мечеть открыта для посетителей в любое время, но необходимо соблюдать дресс-код: руки и ноги должны быть покрыты.

Foto: Pixabay

Зенковский Кафедральный собор - одно из самых высоких деревянных зданий в мире. Этот православный собор 19-ого века уникален тем, что был построен без единого гвоздя. Вы найдете его в парке Панфилова в окружении синих елей. С каждой стороны собор выглядит по-разному, поэтому убедитесь, что обошли его со всех сторон и увидели целиком.