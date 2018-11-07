Работа мечты: путешествовать по Таиланду и сниматься в фильме

Delfi Turgid
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Работа мечты: путешествовать по Таиланду и сниматься в фильме
Foto: Shutterstock

Как сообщает Thrillist, Офис по туризму Таиланда совместно с сайтом Dream Jobbing ищет путешественника по Таиланду. Вакансия называется The Local Traveler In Thailand. Соискателям предлагается отправиться в путешествие по королевству, чтобы познакомиться с жизнью местного населения. В ходе поездки будет снят документальный фильм.

Победителю конкурса оплатят перелёт из любой страны мира, предоставят проживание в домах тайцев, дадут возможность увидеть все самые главные достопримечательности страны, пишет портал "Туристер.ру". Кроме того, путешественник будет получать зарплату, размер которой не уточняется.

Соискатели на вакансию мечты должны загрузить на сайт Dream Jobbing видео длительностью минуту, в котором рассказать о себе и о том, почему именно они лучше других подходят для этой работы. В конкурсе могут участвовать граждане всех стран мира любого возраста.

Путешествие намечено на начало 2019 года, съёмки фильма продлятся 3 недели. Заявления на участие принимаются до конца 2018 года.

Source info

Delfi Turgid

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