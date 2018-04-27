Работа мечты. WOW air ищет путешественника на зарплату € 3300 в месяц

Исландская авиакомпания WOW air открыла вакансию путешественника с зарплатой € 3300 в месяц. Многие наши читатели и читательницы назовут это работой мечты.

WOW air нужен человек, который будет с 1 июня по 15 августа кататься по миру, вести путевые заметки, пробовать местную еду, тусоваться, делать stories в инстаграме и другие привычные всякому путешественнику вещи. Материалы в итоге составят цифровой гайд по некоторым направлениям WOW air, пишет портал 34travel.me.

Рабочий график распланирован на 12 путешествий, четыре из них – по Исландии. Все расходы – от оплаты билетов до аренды жилья – авиакомпания берет на себя. Между поездками путешественник будет жить и работать в центре Рейкьявика.

Единственное ограничение для кандидатов – нужно быть совершеннолетним. Все остальное – в их руках. Чтобы побороться за место, нужно снять небольшой ролик с рассказом о своем родном городе, залить его на YouTube и прикрепить к заявке на сайте WOW air.

Дедлайн по заявкам – 14 мая. Имя счастливчика назовут 18 мая.

Вишенкой на торте – возможность взять с собой друга, который будет путешествовать вместе с победителем конкурса и тоже получать за это деньги.