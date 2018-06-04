Райский уголок: три лучших пляжа на Крите

Delfi Turgid
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Шайтан Лиманья
Райский уголок: три лучших пляжа на Крите
Foto: Shutterstock
Зане Трейфелде

В этом году на недостаток солнца и тепла в Латвии жаловаться не приходится, но если в +26 градусов вам все еще прохладно, то стоит паковать чемоданы и отправляться на Средиземное море. DELFI Tūrismagids рассказывает, о лучших пляжах острова Крит, где наслаждаться солнцем и теплым морем лучше всего.

Крит — крупнейший остров Греции, где почти круглый год светит солнце и каждый камень дышит древней историей. Крит уже давно стал излюбленным и проверенным местом отдыха с красивыми природными видами на горы, долины и побережье.

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Шайтан Лиманья

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Delfi Turgid

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