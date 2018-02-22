Рассветы, бури и северные сияния: голландский пилот показывает, как это – работать на высоте 11 км

Голландский авиапилот Кристиан ван Хейст снимает потрясающие виды из кабины самолета и делится снимками в Instagram. А Business Insider предлагает взглянуть на самые яркие и захватывающие дух пейзажи, которые Кристиан запечатлел на высоте 11 тысяч метров.

Но сначала, знакомьтесь — 34-летний Кристиан ван Хейст. Он работает первым старшим офицером и пилотом грузовой авиации, управляет самолетами Boeing 747-8 и Boeing 747-400 и в воздухе провел более 8 тысяч часов. Ван Хейст много путешествует, ведет об этом блог и фотографирует. Он снимает невероятные виды, открывающиеся ему из кабины пилота, делится снимками в Instagram и подробнее пишет о них в своем блоге.

С высоты 11 тысяч метров Кристиаан видит нашу планету с удивительного ракурса и делится своим видением в блоге и в Instagram.

A post shared by Christiaan van Heijst (@jpcvanheijst) on Nov 10, 2017 at 5:23am PST

На этом снимке запечатлены горы Ирана и Ирака в лунном свете, что выглядит словно из сказки "Тысяча и одна ночь": "Миллионы городов и деревень проплывают под нами, а вдали виднеются огни горящих нефтяных колодцев в Ираке".

Кристиану можно только позавидовать — не каждому удается увидеть северное сияние своими глазами.

Ван Хейст запечатлевает живописные картины — от пушистых облаков на Туркменистаном погожим весенним днем…

…до укутанной облачным одеялом Великобритании.

"Яркий свет впереди — Лондон, а под нами проносятся города Оксфорд и Эйлсбери, а в дальнем левом углу — Кембридж", - рассказывает он про фото выше.

Аральское море находится в Центральной Азии между Казахстаном и Узбекистаном. Ван Хейст пишет: "Раньше озеро питали две реки, стекающие с Гималайских гор. Но в 1960-х советское правительство перенаправило реки, что привело к стремительному иссушению озера. Обнаженное сухое дно озеро вызывает частые пыльные бури, что влияет на климат всего региона".

Невероятный закат в Гренландии. По словам пилота, рассвет может быть буквально ослепляющим: "Яркий и жесткий свет пронизывает все, и это не сравнить с мягкими рассветами на земле".

Во время длинных и беспокойных ночных рейсов Ван Хейст маневрирует через лабиринт гроз, бурь и штормовой погоды.

Ему также доводилось летать сквозь "огромный фронт грозовых туч" между Южной Америкой и Африкой.

"Мы летели через плотные тучи с нулевой видимостью, и нам пришлось положиться на погодный радар, чтобы представить, что нас ждет впереди. Было ясно, что нам не удастся облететь этот грозовой шквал молний, который распростерся по нашему маршруту на сотни миль во все стороны".

"Подлетев немного ближе, радар передал нам более четкую картину облаков впереди, что позволило нам спланировать наш путь по этому лабиринту из туч, молний и турбулентности. Однако мы поняли, что придется попотеть. Грозы объединились в одну сплошную и нам оставалось лишь искать менее свирепые пролеты", - пишет Кристиан.

В кокпите немало кнопок, ручек и тумблеров. Кристиан заснял свой "офис" в кокпите самолета Боинг 747-8.

"Свет от полной луны красиво освещает окна и небо снаружи", — пишет Ван Хейст.

А вот Ван Хейст запечатлел самолет Airbus A340, пролетающий у него над головой.

"Иногда условия для съемки более чем подходящие и снимки получаются просто удивительными. В этот раз солнце светило под нужным углом, и когда над нами пролетал Airbus A340, то получился очень плотный след, которые на несколько секунд заиграл всеми цветами радуги".

По словам Кристиана, во время долгих перелетов на запад, "закат может длиться часами, а иногда и весь рейс". Это фото он сделал во время поворота налево на крейсерской высоте во время заката над Россией.



Ван Хейст смог запечатлеть потрясающее северное сияние над Канадой, которое, по его словам, было похоже на "танцующий на ветру занавес"…

…Германию, покрытую плотными слоистыми облаками…



Ван Хейст написал: "Летя высоко в атмосфере, мне иногда кажется, будто я смотрю на космические ландшафты, спрятанные от всех на земле".

Полная луна над Тихим океаном

"Во время таких полетов мы приглушаем подсветку в кокпите, и я тогда придвигаюсь поближе к окну и наслаждаюсь этим захватывающими дух пейзажами. Когда до ближайшего аэропорта по меньшей мере тысяча километров, а мы летим вдали от пассажирских маршрутов, то сложно избавиться от ощущения, что все эти зрелищные виды — только для нас".

Галактика над Бразилией:



"Звезды. Миллиарды, сотни миллиардов звезд. Чем дольше я даю глазам приспособиться к темноте, тем больше звезд я вижу. Широкая полоса света — Млечный путь, который тянется прямо над нами. Ни Солнце, ни Луна не мешают нам насладиться этим видом нашей галактики, нашего крошечного городка во Вселенной".

Пролетая на крейсерской высоте в 11 км над Техасом, Ван Хейст заснял ночной Хьюстон: "Синий, зеленый и оранжевые цвета на горизонте означают начало нового дня".

Более того, Кристиану даже удалось заснять зодиакальный свет:



Зодиакальный свет — это слабое свечение, которое иногда видно в сумерках, когда солнечный свет распределяется в межпланетной пыли между Солнцем и Землей. Зеленое свечение справа — земное свечение (не путайте с северным сиянием) — оно получается из-за кислорода в атмосфере, и это не побочный эффект солнечного света или радиации. Иногда оно заметно невооруженным глазом, но для этого нужно оказаться в месте, где нет никакого светового загрязнения".