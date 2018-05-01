Разница между отелями и хостелами: что лучше выбрать?

Delfi Turgid
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Разница между отелями и хостелами: что лучше выбрать?
Foto: Shutterstock

В чем разница между отелем и хостелом и что нужно учитывать при планировании поездки? Smarter Travel рассказывает о различиях между гостиницами и хостелами, чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящий вариант.

Отели и хостелы бывают очень разными, но в целом выделяют пять различий:

Приватность

Одно из главных различий — общие комнаты. Если вы не против соседей по комнате, то с хостелом проблем не будет. Но если вы не хотите делить ванную с пятью или даже больше незнакомцами, то вряд ли хостелы вам подойдут. Но, прежде чем отказываться от этого варианта, проверьте, не предоставляет ли хостел отдельные номера с ванными.

В гостиницах приватные номера с ванными — стандарт. Поэтому, если вам в поездке необходима приватность, то выбирайте гостиницы.

Однако делить комнату с другими людьми — не так уж плохо, поскольку ваши соседи — такие же путешественники, что и вы. Они могут поделиться интересными историями или полезными советами о путешествиях. Если вы хотите познакомиться с новыми людьми, то хостел для этого подходит больше, чем уединенные гостиницы.

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Безопасность

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Delfi Turgid

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