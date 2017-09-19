Развлечения в Калининграде: памятники, парки, клубы

Калининградская область известна своей обособленностью от остальной территории России, но в этом ее изюминка, ведь она граничит с такими странами, как Польша, Германия и во многом переняла их уклад.

Удивительный город Калининград (Кенигсберг) стоит посетить не только, чтобы насладиться этим островком Европы, принадлежащим России, пройтись маршрутами, которыми ходили великий полководец Михаил Кутузов, философ Кант, писатель сказок Эрнст Теодор Амадей Гофман и драматург Евгений Гришковец — знаменитые личности, когда‑то проживавшие здесь, но и для того, чтобы посмотреть, какие есть развлечения в Калининграде. О них рассказывает портал Рамблер/Путешествия.

Архитектура и памятники

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Не каждый осмелится назвать посещение великолепных музеев развлечением, но изголодавшийся по высокому путешественник с удовольствием погрузится в прекрасную архитектуру Калининграда, в это изящное смешение стилей, уникальные исторические памятники, волшебную природу, подчеркивающую их красоту. Прошлое и настоящее переплетается в изгибах улиц и строении зданий, модерн гармонично дополняет готику и барокко, а в иных архитектурных сооружениях видятся линии вечной классики. У каждого здания своя история, свою легенду хранит оно, ожидая разгадки.

Посетите Крестовоздвиженский собор или Королевские ворота, яркие достопримечательности этого города, которые непременно входят в список обязательных мест для туристов и нашли отражение в сувенирах и открытках с видами Кенигсберга.

Одно из излюбленных развлечений в Калининграде, которому посвящают время путешественники — это фотографирование у необычных памятников. Пожалуй, самый интересный — это "Сказочный гриб и Лесная фея", находится он в городском парке отдыха. Уникален он не только своей композицией, тонкостью работы по металлу, но и тайной, которая кроется в недрах земли у его постамента. Он скрывает "капсулу времени" — таинственный привет из прошлого в будущее, в ней заложены рисунки, выполненные детьми Калининграда. Капсулу планируют торжественно вскрыть в 2028 году.

Памятник влюбленным в виде металлического сердца тоже популярен у молодежи, ведь по поверью, тот, кто пройдет сквозь рамку этого серебряного сердца, сможет исполнить все свои желания.

Парки и места отдыха

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Отличным развлечением в Калининграде для молодых и семейных компаний станет созерцание уникальных природных зон, парков, предлагающих помимо привычных аттракционов, необычные исторические площадки. Например, в Южном парке можно увидеть красивые пруды, созданные рукой человека, Фридландские ворота и Хабербергский равелин, вокруг которого тянется ров с водой. В городском зоопарке сохранилось редкое дерево — реликтовый гинкго, а также есть множество интересных животных и птиц.

Заповедник "Куршская коса" приглашает посетить таинственный танцующий лес, увидеть дюны, которые словно шагают, и приобщиться к миру фауны, ведь животные подходят так близко, что их можно кормить с ладони.

Ботанический сад Кенигсберга — рай для любителей растений. Где еще вы насладитесь ароматами экзотических растений, полюбуетесь на цветение сакуры, увидите магнолию, рододендрон и 39 видов растений из Красной книги.