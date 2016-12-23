Редкое явление: В Сахаре выпал снег (ФОТО)

Алжирский город Айн-Сефра известен как "ворота Сахары". Это место никак не ассоциируется с зимней погодой. Однако в этом году в окрестностях Айн-Сефры выпал снег.

Местный житель Карим Бучетата проснулся утром, выглянул в окно и был поражен до глубины души: его живописный город и песчаные дюны неподалеку были покрыты снежным одеялом.

Как пишет портал "Моя планета", он не забыл зарядить фотоаппарат и успел сделать несколько кадров, прежде чем снег растаял.

Foto: Vida Press

Айн-Сефра расположен на северо-западе Алжира в 350 км к югу от Средиземного моря, на правом северном участке Сахары. Бучетата рассказал порталу Gizmodo, что снег в этом регионе — "исключительно редкое явление". Подобное случается раз в десять лет. Последний крупный снегопад выпал в Айн-Сефре в феврале 1979 года, тогда снег шел в течение 30 минут. События повторялись в 2005 и 2012 годах.

В конце ноября снег выпал в Саудовской Аравии. Песчаные дюны сменили свою привычную желто-коричневую окраску на ярко-белую, а столбик термометра опустился до –3 ºС.