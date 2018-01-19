Река "Диарея" и город "мастурбаторов": туристам, обнаружившим неприличные названия британских городов, вернут стоимость авиабилетов

Британская компания HolidayPirates объявила награду путешественникам, которые сфотографируются у таблички с названием населенного пункта королевства, имеющего неприличное, грубое, забавное или тревожное значение в их родном языке. HolidayPirates собирает забавные названия на своей странице в Twitter.

Компания обещает оплатить путешественникам перелет из страны, на языке которой название населенного пункта в Великобритании звучит двусмысленно. Для получения компенсации нужно не только сфотографироваться с табличкой города, но и предоставить доказательство гражданства.

Компания уже опубликовала десяток забавных примеров. Так, название город Ортон в графстве Кембриджшир довольно грубо звучит для аргентинцев, для которых это слово означает "большую дыру в заднице".

Город Лортон в графстве Камбрия вполне может заставить поднять брови датчан, ведь на их язык это слово можно перевести как "дерьмо".

Жители Тодмордена в Западном Йоркшире не замечают в названии своего населенного пункта ничего необычного. Но немцев, которые окажутся поблизости, Тодморден может не на шутку встревожить, ведь это название на их языке означает "смерть" или "убийство".

Те же немцы будут хихикать, попав в город Викс в графстве Эссекс. Английское слово "wix" произносится одинаково с немецким "wichs" - сленговым термином, означающим "я мастурбирую", пишет The Daily Mail.

Город Спин в Бакингемшире голландские путешественники поймут как "сосок". Японцы, отдыхающие в Великобритании, с опаской отнесутся к купанию в реке Гарри в Пертшире, ведь для них это слово очень созвучно с "гери", что означает "диарея".