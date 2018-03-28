Рояль, фламинго и стульчак: самые странные вещи, которые крадут из отелей

Сотрудники отелей рассказали о самых странных вещах, которые умудряются своровать из номеров их постояльцы. И если все, чем вы разжились, это полотенце или флакончики шампуня с логотипом, то вы не можете считать себя даже любителем в этом ремесле, уверяет итальянское издание Vanity Fair.

По данным исследования сайта lastminute.com, чаще всего крадут полотенца, шампуни и отельное мыло, а также столовые приборы, тапочки и пульты управления. Некоторые более находчивые постояльцы, уверяет Vanity Fair, при выезде выворачивают в номерах лампочки, а из пультов выковыривают батарейки.

Управляющий отеля Me Milan Il Duca рассказал, что один из посетителей умудрился покинуть гостиницу с двумя скульптурами фламинго в натуральную величину. Дюжиной декорировали вход во время торжественного вечера - а на следующий день парочку пришлось объявить в розыск.

A post shared by Alessandro Misani (@alemisani) on May 12, 2017 at 3:48am PDT

В отеле Furniture One в Стамбуле рассказали, что один из гостей умудрился вынести из номера всю мебель, за исключением кровати, стола и телевизора. Там, правда, не рассказывают, каким образом это было сделано.

В берлинском отеле, известном своими изысканными интерьерами, один из гостей пытался опустошить ванную комнату больше обычного: он прихватил краны, лейку душа, гидромассажную насадку и открутил стульчак с унитаза.

В гостинице Hotel du Vin в Бирмингеме гость прихватил из бильярдной чучело - голову кабана. Вепря вернули, но лишь временно: через несколько недель друзья воришки пришли и выкупили чучело, чтобы сделать ему подарок на свадьбу.

В Лас-Вегасе рассказали, как после отбытия одного из гостей не обнаружили в его комнате ковра. В Дубае гость прихватил из гостиницы холодильник, а также диван - видимо, чтобы опустошать минибар с комфортом.

Историей одной из самых шикарных краж поделился с The Telegraph Колин Беннет, бывший главный менеджер Starwood Hotel Group. Беннет вспоминает как однажды, зайдя в холл, он вдруг понял, что куда-то делся рояль. По словам работников, в холл зашли трое мужчин в комбинезонах и отволокли громоздкий инструмент на улицу. Больше рояля никто не видел.

Опрос в пятизвездочном The Mark Hotel в Нью-Йорке не выявил необычных краж, но корреспондента Vanity Fair поразил изысканный ответ работника. Он предположил, что халаты (тапочки, полотенца) в отеле так хороши, что гости просто не могут с ними расстаться. Впрочем, стоимость таких вещей все равно списывают с карточек после выезда - в таком случае не так уж и трудно сохранять спокойствие. По расчетам Lastminute.com, для пятизвездочных отелей кражи обходятся в круглую сумму - до 20 тысяч долларов в год, для отелей рангом пониже - в 9-14 тысяч ежегодно.