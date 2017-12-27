Рождество по-итальянски: 4 факта, о которых вы не догадывались

Вообразите: 13% итальянцев полностью меняют новогоднее убранство дома каждый год. Покупают тотально все новое: игрушки, гирлянды, предметы декора. Еще 17% имеют привычку мастерить рождественские украшения своими руками, а чуть ли не две трети опрошенных итальянской редакцией Houzz (60%) собираются купить хотя бы одну новую елочную игрушку в этом году.

С рождественскими декорациями и традициями празднования в Италии связано немало старинных преданий и диковинных легенд. Вот четыре самых неожиданных, о которых рассказал портал Houzz.ru.

Рождественский вертеп

Вертеп, несомненно, — это символ Рождества для каждого итальянца. Вертепы встречаются не только в частных домах, но и в витринах магазинов, церквях, школах, в государственных организациях, в пекарнях, а на главных площадях по всей Италии их делают в натуральную величину. К примеру, в Неаполе бытует традиция разыгрывать живые сценки рождения младенца Христа в стилистике XVII века. "Живые" сценки Рождества можно встретить и в других городах Италии. Особенно соревнуются меж собой в грандиозности главного городского вертепа маленькие городки.

Первым, кто согласно легенде воссоздал в Италии сценку рождения младенца Христа на основании Святого Писания, стал Святой Франциск в 1224 году. Это произошло в городке Греччо, что в Умбрии. Для сценки он использовал вырезанные фигурки, живых животных и настоящую солому. С тех пор традиция создавать вертеп распространилась не только по Италии, но и по всему миру.

Факт: Венчает вертеп комета, оставляющая длинный шлейф на "звездном" небе. И итальянцы упорно считают, что первым хвост к небесному телу пририсовал итальянский художник и архитектор Джотто. На самом деле, это всего лишь легенда итальянских историков. Справедливости ради вспомним, что комету с хвостом рисовали и в более ранние времена, и совсем не итальянцы. Хвостатая комета изображена, например на знаменитом гобелене из Байе, нормандском памятнике XI века.

Елочные шары

Почему из года в год на Рождество и на Новый год принято декорировать ели красивыми шарами? Если верить легенде, которую рассказывают друг другу итальянцы, когда-то в Вифлееме жил акробат, мечтавший сделать Иисусу подарок в день Рождества. Но он был так беден, что ничего позволить себе не мог. Тогда он решил порадовать младенца Иисуса своим искусством жонглирования. Говорят, божественному младенцу выступление акробата понравилось — он улыбнулся. Вот с тех самых пор праздничные ели итальянцы украшают расписными шарами, напоминающими шары жонглера, в память о той самой улыбке Иисуса.

Самые красивые елочные шары в Италии можно найти на блошиных рынках или на рождественских базарах, коих в предпраздничную пору в Италии великое множество, — расписанные вручную или из муранского стекла, винтажные и современные, вязаные шарики или причудливые деревянные фигурки.

Рождественская Звезда

Рождество в Италии — не Рождество, если в доме не найдется места для пуансеттии, или, как ее называют здесь, "рождественской звезды". Пуансеттию дарят друзьям или родственникам, украшают собственные дома и витрины магазинов, декорируют праздничный стол. Рождественскую Звезду итальянцы покупают в супермаркетах и у уличных торговцев. Часть доходов от продажи цветов поступает в различные ассоциации и направляется на финансирование разных проектов, к примеру, медицинских исследований или научных изысканий.

С этим ярким растением с красными цветами связана еще одна трогательная легенда. 25 декабря мальчик из очень бедной семьи пришел в церковь и в качестве подарка для младенца Иисуса принес лишь простые ветки. Оплакивая свой скромный дар, мальчик проронил несколько слез на голые ветки деревьев — и случилось чудо. Они превратились в красивое растение с ярко-красными цветами в форме звезды.

По другой легенде, девочка по имени Инес принесла в качестве дара для Иисуса обычные полевые цветы, украсив скромный букетик лентой, что вынула из своих волос. Как только Инес вошла в церковь, невзрачные цветы превратились в яркие красные цветы — пуансеттию.

Сахарные леденцы

Сахарные леденцы в красно-белую полоску — один из самых популярных символов Рождества не только в Италии. И что бы вы думали — они своего рода дань младенцу Иисусу. Не верите? Попробуйте перевернуть леденец вверх ногами: форма лакомства напоминает букву J, Jesus. По другой версии, форма леденца — отсыл к форме посоха пастуха, поскольку Иисус — это наш Пастырь.

Полоски белого цвета на леденце символизируют чистоту младенца, а красный — это цвет крови, которую божественный младенец пролил во искупление грехов всего рода человеческого.

Леденцами в Италии украшают елку, праздничные гирлянды и венки из стилизованных еловых веток, которые ставят на праздничный стол или вешают на входную дверь (кстати, не изнутри, а снаружи).