Хельсинки

Прогуляйтесь по главной улице финской столицы — Алексантеринкату. Это — самое красивое место в Хельсинки, украшенное праздничными огнями.

Отправьтесь на одну из самых известных ярмарок Хельсинки. Например, на ярмарку Святого Туомаса на Сенатской площади. Это старейшая и самая популярная ярмарка, где можно попробовать праздничные угощения, купить елочные игрушки и сувениры. Еще одно известное мероприятие — рождественская ярмарка Кабельного завода, где можно купить сувениры ремесленников и изделия современного дизайна.

Сходите в рождественскую сауну. Ее будут топить у дома Бока на Сенатской площади. Сауна — это святое для финнов. А канун зимних праздников — самое время понять, за что же ее так здесь любят.

Сходите на представление рождественского цирка Hurjaruuth, все на том же Кабельном заводе. И детей с собой захватите — им понравится.

А в январе не забудьте посетить традиционный фестиваль света Lux Helsinki. В этом году он будет проводиться с 5 по 9 января.

Стокгольм

Посетите Скансен. Этот музей под открытым небом станет главной городской площадкой празднования Рождества. В церкви Сеглура проводятся традиционные концерты. А здешние ремесленники продают свои изделия, которые станут отличным подарком друзьям и родным на Новый год.

Главная рождественская ярмарка Стокгольма расположилась в Старом городе на площади Стурторъет. Она же — самая популярная у туристов. Тут можно попробовать скандинавский вариант глинтвейна глёгг, горячий шоколад, местные колбасы, оленину. Ну и купить красивые сувениры из дерева или металла и уютные вязаные вещи.

Отправьтесь в "ледяное путешествие". Это — не просто катание на коньках. В сопровождении опытного гида в Стокгольме можно совершить увлекательную прогулку по льду окрестных водоемов, откуда открываются удивительные виды на город. Путешествие может занять несколько часов, так что одевайтесь теплее.

Спойте Happy New Year вместе с ABBA. Музей культовой шведской группы за несколько лет стал одним из самых посещаемых туристических объектов Стокгольма. Тут можно не только увидеть сценические костюмы, диски, постеры коллектива, но и исполнить их песни в специальной студии. А что еще петь под Новый год, как не Happy New Year?

Отметьте день Святой Люсии. Его празднуют 13 декабря. Самая зрелищная часть проходит вечером в церквях. В храмы входят процессии из девушек в белых платьях, несущих зажженные свечи. Праздник посвящен раннехристианской святой и очень любим шведами.

Копенгаген

A photo posted by amirakabbara (@amirakabbara) on Nov 26, 2016 at 4:26pm PST

Отправляйтесь в Тиволи. Этот парк развлечений в датской столице традиционно становится главной праздничной площадкой. Зайдите к Санта Клаусу, который ждет в парке, и загадайте заветное желание. Прокатитесь на нарядной карусели в сопровождении рождественских мелодий и отведайте сахарные вафли. Здесь вы легко узнаете, что такое атмосфера hygge.

Сходите на ярмарку на Нюхавн. А сначала прогуляйтесь по пешеходной зоне Стрёгет, которая перед Рождеством чудо, как хороша. Сама по себе ярмарка на Нюхавне, возможно, и не очень интересна, но зато цветные домики Новой гавани, декорированные к Рождеству, — прекрасный фон для рождественской фотосессии.

Отведайте смёрребрёд. Традиционный датский бутерброд с различными начинками. Рождество — самое время познакомиться с классическими северными блюдами, а лучше всего это делать в копенгагенском ресторане Øl & Brød.

Покатайтесь на коньках во Фредриксберге. Там большой каток, и кататься можно совершенно бесплатно. Заплатить придется только за прокат коньков, если нет своих.

Сходите в Национальный музей. Целая секция в нем посвящена датским традициям празднования Рождества. А вход в музей бесплатный. Бонус — прекрасный буфет, где можно попробовать блюда местной кухни. Причем, недорого.

Осло

A photo posted by Heidi Åmot (@helligeheidi) on Dec 2, 2016 at 5:01am PST

Отправляйтесь на музейный полуостров Бюгдёй, в музей под открытым небом Norsk Folkemuseum. Тут расположилась большая ярмарка, где можно купить традиционные норвежские сувениры. Включая теплые шерстяные свитера с вышивкой и узорами, известные во всем мире. В самом музее проходит выставка, посвященная традициям Рождества и тому, как они менялись на протяжении столетий.

Попробуйте лютефиск и семь видов рождественского печенья. Первое блюдо — сушеная треска, вымоченная в щелочи и запеченная затем в духовке. Еда на любителя, но входит в число традиционных рождественских угощений. А вот зимняя выпечка — с корицей, шоколадом, орехами, пряностями — точно придется по вкусу всем. Главное — найти подходящее заведение, где все это можно попробовать.

Прогуляйтесь по центральной улице Осло — Улице Карла Юхана, которая украшена елями и рождественскими огнями.

Лучшее место для предновогоднего шопинга — район Акер Брюгге. Конечно, там все дорого, но очень красиво. Причем речь идет не только о товарах и магазинах, но и о самой набережной. Она представляет собой чудо современного скандинавского дизайна, а с рождественскими декорациями Акер Брюгге особенно прекрасна.

Сходите на традиционный рождественский концерт. 18 декабря в Осло будет петь всемирно известный норвежский хор — Oslo Gospel Choir. Они исполняют как традиционные духовные песни, так и современные. В разные годы Oslo Gospel Choir выступал с различными именитыми музыкантами, от Пласидо Доминго до Мортена Харкета. Рождество — самое время познакомиться с их творчеством.