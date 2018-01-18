Рука Бога, Посейдон и ангелы: парк скульптур Миллесгорден в Стокгольме

Стокгольм очаровывает своим необычным расположением на островах, восхищает архитектурой и удивляет разноплановыми скульптурными композициями. И ни с чем не сравнимые впечатления можно получить, посетив необыкновенный парк скульптур Миллесгорден, расположившийся на северо-восточной окраине Стокгольма — на крутой скале Херсерюд острова Лидингё.

Парк создан великим шведским скульптором Карлом Миллесом, пишет портал euromapa.net. Имя Миллеса, благодаря его индивидуальному стилю и талантливому воплощению идей и сюжетов в камне и бронзе, известно не только в скандинавских странах, но и во всей Европе и Америке.

Творческий путь Карла Миллеса

Карл Миллес – творец первой половины XX века. Будущий скульптурный гений, едва ему исполнилось 20 лет, стал столяром и продолжил обучение в Королевской технической школе. С 22-х лет он путешествовал по Европе, где его пути пересеклись с именитым скульптором Огюстом Роденом, после чего и началось постепенное, но интенсивное восхождение звезды Карла Миллеса.

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Первой работой Миллеса, признанной мастерами скульптурного творчества, стал памятник шведскому политику Стену Стуре. И хотя этот памятник был установлен в бывшей столице Швеции, городе Уппсала, спустя десятилетия, уже его эскиз продемонстрировал настоящий талант Карла Миллеса. За этой работой последовали статуи и фонтаны, скульптурные ансамбли и отдельные скульптуры на постаментах.

Карл Миллес создавал как реалистичные сюжеты, так и образы мифического характера, но предпочтение отдавал последним. Поэтому, можно увидеть его статуи короля Густава I Васа в Северном музее или народного героя Энгельбректа у стокгольмской ратуши, но гораздо больше в творческом наследии Миллеса насчитывается композиций, созданных на основе мифологии, фантастических и философских идей.

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Такое же разнообразие и в самих изваяниях. Например, скульптура мальчика, сидящего на камне, выглядит предельно реалистично, в то время как в композиции "Орфей" фигуры неправдоподобно вытянуты. Но, вне зависимости от авторского подхода, скульптуры Миллеса притягивают и впечатляют, удерживают возле себя и оживают в памяти, спустя месяцы и годы. Талант не может оставить равнодушным зрителя.

Создание парка скульптур Миллесгорден

Идея создать парк, где главенствовали бы скульптуры, а не растения, появилась у Карла Миллеса еще в ранний период его творчества. Чтобы реализовать задумку о парке скульптур молодой скульптор вместе со своей женой-австрийкой Ольгой приобретает в 1906 году участок на скале в Лидингё.

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Вместе с братом, архитектором Эвертом Миллесом, он принимается за расчистку и обустройство террас. В результате образовалась огромная территория, на которой три просторные террасы ступенчато спускаются к морю, и несколько маленьких террас связываются каменными лестницами с основными площадками. При обустройстве парка максимально сохранены естественные насаждения. Фонтаны и клумбы здесь разбиты между соснами и березами. Колонны и цоколи, на которых установлены скульптуры, дополняют природный ландшафт.

На террасах расположены и выставочные залы, дом скульптора и его жены, дом художников, где выставлены скульптурные композиции и художественные полотна.

Скульптуры парка Миллесгорден

A post shared by Tomo.ud (@tomo.ud) on Dec 6, 2017 at 4:01am PST



Посетители входят в Миллесгорден через верхнюю террасу, и перед ними открывается великолепная картина бьющих фонтанов, множества застывших в движении скульптур и бесконечных просторов Балтийского моря с бесчисленным количеством островов стокгольмского архипелага. Как и приближаясь к столице Швеции на пароме с восточной стороны через залив Вертан, внимательные наблюдатели могут рассмотреть огромную скульптуру Посейдона, словно встречающего и провожающего корабли, и другие скульптуры Миллесгордена, тянущиеся к небу на высоких колоннах-постаментах.

A post shared by foxrina (@foxrina) on Jan 11, 2018 at 9:34am PST



Самая обсуждаемая работа Карла Миллеса – Рука Бога. Вслед за своим учителем Огюстом Роденом, изобразившим Руку Бога, где в ладони размещаются слившиеся в одно целое фигуры мужчины и женщины, Миллес представил свою версию философской идеи. В его композиции на огромной открытой ладони стоит маленький, переполняемый эмоциями человек. Может, он растерялся в бесконечном пространстве, или испуган, или удивлен… Скульптура установлена на высоком цоколе и, рассматривая ее, невольно приподнимаешься в пространство и испытываешь подобные чувства.

Рядом с Рукой Бога танцуют, играют на дудочке, резвятся Ангелы. Чуть далее за всем происходящим вокруг наблюдает могучий Бог моря Посейдон.

A post shared by Jenny Lagerkrans (@jennylagerkrans) on Jan 10, 2018 at 6:47am PST



В удивительном полете застыли Человек и Пегас. И, запрокинув головы, посетители не удерживаются от вопроса, как же удерживается парящая фигура человека, прикасаясь к крупу Пегаса в единственной точке, пальцами одной ноги.

У края чаши фонтана Европа укрощает быка, в то время как грузные Тритоны уже готовы ее похитить. Аганиппа всматривается в свое отражение в воде, а Сусанна скромно устроилась в тени деревьев.

A post shared by Amy Chien Ku (@amychienku) on Jan 9, 2018 at 8:15pm PST



В парке Миллеса у каждой скульптуры свое место и своя история. Кажется, что бронзовые и каменные фигуры застыли на несколько минут, настолько ощущается динамика в их позах. Карл Миллес называл свой парк "истинным домом для скульптур" и говорил, что чувствует себя гостем на их территории.

Миллесгорден – первый музей скульптур под открытым небом. Гармония, в которой он создан, проникает в душу каждого экскурсанта, неравнодушного к искусству. Поэтому на склоны Лидингё постоянно едут посетители, а парк скульптур открыт к посещению круглый год.