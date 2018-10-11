Ryanair объявил распродажу: стоимость билетов начинается от 10 евро

Delfi Turgid
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Ryanair объявил распродажу: стоимость билетов начинается от 10 евро
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Авиакомпания Ryanair распродает билеты на осенние и зимние месяцы. Цены начинаются с € 10.

Так, например, билет в одну сторону из Риги в Берлин обойдется в 9,78 евро, а в Барселону в 12,73 евро. Однако стоит помнить, что такие цены действуют не на все рейсы.

Приобрести билеты можно на официальном сайте перевозчика.

Напоминаем также, что с 1 ноября 2018 годя авиакомпания существенно изменила правила провоза багажа в салоне самолета. Пассажиры, которые после 1 сентября купят билеты на самолет, вылетающий после 1 ноября, в экономклассе без дополнительной платы смогут перевозить только одну ручную кладь малых размеров (40×20×25 см), за вторую единицу багажа до 10 кг, которая в настоящий момент перевозятся бесплатно, придется заплатить 8 евро и сдать в багаж.

Пассажиры, которые используют услугу Priority Boarding, и впредь смогут пронести в салон самолета две единицы ручной клади — маленькую сумку и чемодан или сумку до 10 кг.

Одновременно авиакомпания до 25 евро снижает цену за чемодан (до 20 кг), который сдается в багаж.

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Delfi Turgid

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