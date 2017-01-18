Лоукостер впервые признан крупнейшей авиакомпанией Европы, ей стал ирландский перевозчик Ryanair. Об этом сообщает Международная организация гражданской авиации (ICAO).

Ryanair потеснила с первого места группу Lufthansa по числу пассажиров, которые были перевезены в 2016 году. Если Lufthansa Group (куда помимо Lufthansa входят Austrian Airlines, Swiss и Eurowings) увеличила пассажиропоток на 1,8 %, (до 109,7 млн пассажиров) то рост у Ryanair составил 15 %, до 117 млн. Ryanair, таким образом, стала крупнейшим перевозчиком Европы по объемам пассажиропотока.

Общее число пассажиров, путешествовавших регулярными рейсами, выросло в 2016 году на 6 %, до 3,7 млрд человек. Доля Ryanair в этом объеме составила 3,2 %.

Всего доля лоукостеров в общем объеме регулярных пассажирских перевозок по Европе достигла 28 %, спрос на услуги бюджетных авиакомпаний продолжает расти. Перевозчик Norwegian Air Shuttle нарастил турпоток на 14 %, до 29 млн человек, Wizz Air — на 19 %, до 22,7 млн, EasyJet — на 6,6 %, до 74,5 млн.