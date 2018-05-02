Рыцарь, циркач и голова черта — чем еще уникальна церковь Святого Яана в Тарту?

Delfi Turgid
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В самом центре Тарту стоит старинная церковь. Она пережила многочисленные войны и реконструкции, а сегодня является уникальным архитектурным памятником Эстонии благодаря большому количеству оригинальных терракотовых скульптур, возраст которых — около 700 лет.

Казалось бы, чем может удивить средневековая церковь в Тарту?! Построенная еще в XIV веке, выполненная в характерном готическом стиле как базилика с тремя нефами и высокой башней, церковь Святого Яана могла бы остаться неизвестной среди тысяч подобных на территории Европы. Если бы не одна деталь.

Дело в том, что главным украшением церкви Святого Яана служили (и служат до сих пор) многочисленные декоративные детали, изготовленные из терракоты — обожженной глины. Материал этот в Средневековье пользовался большой популярностью и активно применялся в разных странах и городах, но такого количества терракотовых изображений не встретить больше ни в одной другой средневековой церкви, сохранившейся до наших дней.

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Искусствоведы утверждают, что всего в церкви было около двух тысяч терракотовых фигур, из которых примерно половина сохранилась до нашего времени. Мужчины и женщины, дети и старики, коронованные особы и церковные служители, рыцарь и ремесленник, фантастические животные и, что самое неожиданное, голова самого черта.

Согласно одной из гипотез, все эти скульптуры являются изображениями жителей средневекового Тарту или же аллегориями на них. Историк Каур Альттоа считает, что скульптуры могут быть также связаны с распространением чумы в XIV веке и являются своеобразными мемориалами жертвам этой страшной эпидемии.

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Многочисленные пожары, войны, изменения культурного слоя и влажность изменили облик церкви до неузнаваемости, а после Второй мировой войны сильно пострадавшая церковь и вовсе много десятилетий стояла в руинах. Однако еще в самом начале 1950-ых годов случилось настоящее чудо: рухнула северная стена центрального нефа, обнажив за слоем обвалившейся штукатурки уникальный средневековый интерьер.

Как считает Олав Принтс, один из самых известных исследователей церкви Святого Яана, скорее всего еще в XIX веке в ходе реставрационных работ большинство скульптур, которые не вписывались в запланированный новый облик церкви, были разбиты и уничтожены. Уцелели только те, которые не изымались из ниш, а были просто замурованы под слоем штукатурки. Они-то и явились взору историков и искусствоведов после обрушения северной стены.

Только в 1989 году началась реставрация церкви, которая длилась аж до начала 2000-ых годов. Сейчас церковь открыта для всех желающих (Вт-Сб с 10:00 до 18:00, а в июле-августе Пн-Сб с 10:00 до 19:00). И вновь, как и много столетий назад, здесь проходят службы (каждое воскресенье в 11:00). Кроме того, по вторникам и пятницам в 12:15 можно послушать музыку (представление длится 15 минут). Во время посещения церкви можно также подняться на смотровую площадку, откуда откроется прекрасный вид на город (стоимость 2 евро/взрослый, 1,50/льготный билет).

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Delfi Turgid

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