Бюджетная авиакомпания Центральной и Восточной Европы Wizz Air объявила о том, что их пассажирам больше не придётся платить за крупную ручную кладь, начиная с 29 октября 2017 года.

Пассажиры будут иметь право пронести на борт одну ручную кладь, соответствующего размера 55x40x23 см. Данный багаж будет включен в цену билета.

Клиентам, путешествующим с 29 октября 2017 года включительно, которые уже приобрели билеты напрямую через каналы Wizz Air, будет возмещено 120% от упалченной стоимости, которые будут зачисленны на их аккаунты WIZZ.

Кроме того у авиакомпании появилась новая услуга для пассажиров под названием WIZZ Priority. WIZZ Priority действует во время всех полетах начиная с сегодняшнего дня, в эту услугу включено: