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Бюджетная авиакомпания Центральной и Восточной Европы Wizz Air объявила о том, что их пассажирам больше не придётся платить за крупную ручную кладь, начиная с 29 октября 2017 года.
Пассажиры будут иметь право пронести на борт одну ручную кладь, соответствующего размера 55x40x23 см. Данный багаж будет включен в цену билета.
Клиентам, путешествующим с 29 октября 2017 года включительно, которые уже приобрели билеты напрямую через каналы Wizz Air, будет возмещено 120% от упалченной стоимости, которые будут зачисленны на их аккаунты WIZZ.
Кроме того у авиакомпании появилась новая услуга для пассажиров под названием WIZZ Priority. WIZZ Priority действует во время всех полетах начиная с сегодняшнего дня, в эту услугу включено:
- Приоритетная посадка на борт;
- У пассажиров будет возможность пронести дополнительную маленькую ручную кладь (размером не более 40x30x18 см) на борт самолёта;
- С 29 октября гарантированное место для их ручной клади на борту самолёта (так же это будет доступно пассажирам, приобретающим WIZZ Go, WIZZ Plus и WIZZ Privilege Pass).