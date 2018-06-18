С июля туристы в столице Литвы будут платить новый налог

С 1 июля туристы в Вильнюсе будут платить новый налог, который поможет городу улучшить инфраструктуру для туристов и укрепить конкурентоспособность литовской столицы на международной арене.

Туристы платят налоги во многих столицах Европы: Амстердаме, Берлине, Риме и т.д. В некоторых городах он составляет 7 евро. В столице Литвы налог составит 1 евро в сутки.

От уплаты налога освобождены несовершеннолетние туристы и инвалиды. До начала следующего года от налога освобождены большие группы туристов. Согласно подсчетам, за счет налога городская казна в 2019 г. пополнится 2 млн. евро.

За сбор налога отвечают компании, предоставляющие услуги проживания – не только гостиницы, но и частные лица, сдающие квартиры в аренду. Этот сбор не включается в стоимость жилья. Его туристы будут платить отдельно.

Поставщики услуг должны информировать туристов о том, что они должны платить налог, затем каждый месяц переводить эти деньги на указанный счет администрации Вильнюсской мэрии.

Соответствующие декларации следует заполнять до 10 числа месяца(за прошлый месяц), а деньги следует переводить до 25 числа. Первую декларацию следует подавать до 10 августа, деньги переводят до 25 августа.

Налог должны платить все гости литовской столицы, которые зарегистрируют свой приезд с 12.00 ч. 1 июля. Те, кто приехал раньше, от уплаты налога освобождены.

По словам главы Вильнюсского туристического агентства Go Vilnius Инги Романовскене, этот сбор принесет пользу городу. "Мы вместе с другими представителями турбизнеса будем решать, на что тратить эти деньги, чтобы город получал от этого пользу и стал привлекательнее, известнее в мире", – сказала Романовскене.

По словам директора Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалды Шишкаускене, самое главное, что бы эти дополнительные средства помогли Вильнюсу привлечь новые авиамаршруты и укрепить менеджмент туризма.