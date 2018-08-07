С попугаем, одним глазом и ногой: Топ-6 пиратских стереотипов (и откуда они взялись)

Если разбудить человека среди ночи и попросить описать пирата, ответ в большинстве случаев окажется довольно стандартным и непременно будет включать в себя деревянные ноги, черные повязки на глаз, попугаев, зарытые сокровища и неукротимое стремление "прогулять" кого-нибудь по доске. Но это все мифы. И вот откуда они взялись.

1. Владение попугаем

Львиная доля ответственности за пиратские мифы лежит на Роберте Льюисе Стивенсоне, авторе "Острова сокровищ", который изначально публиковался как роман с продолжением — в 1881 и 1882 годах (полноценным романом он стал год спустя). Он не только поразил публику, но и вдохновил множество других авторов пиратских романов. Попутно роман сделал Джона Сильвера и Капитана Флинта — его попугая — настоящими звездами. Позже Стивенсон намекал на то, что попугай был посвящением "Робинзону Крузо" (1719) Дефо.

Есть ли хоть доля истины в том, что у всех пиратов были попугаи? С одной стороны, в то время морские переходы были делом длительным, опасным и голодным, поэтому домашние животные на борту были роскошью (их надо было кормить). С другой стороны — пираты известны тем, что часто захватывали и экзотических животных, а попугаи во времена разгула пиратства на Карибах стоили в Европе бешеных денег. Поэтому если могли, пираты везли их в Европу, известны даже случаи, когда ими давали взятки.

2. Повязка на глаз

Единственным пиратом, который 100% носил на глазу повязку, был Рахман имб Джабир Аль-Джалахима, арабский пират, потерявший глаз в сражении. Про других известных пиратов таких сведений нет. Откуда взялся образ?

Foto: Pixabay

Скорее всего, он появился благодаря вице-адмиралу Горацио Нельсону, который получил ранение в область глаза в боях на Корсике и на многих прижизненных портретах "носил" повязку на глазу. Правда, в жизни он ее не носил, потому что глаз, хотя и хуже, но видел. Но из портретов повязки не выкинешь, а, поскольку Нельсон в свое время был образцом морской доблести, образ "одноглазого героя" быстро стал популярен, а потом распространился и на "бравых" пиратов.

3. Флаг с черепом и костями

"Веселый Роджер" — черный флаг с черепом и костями — знаменитый символ пиратов, про него знает каждый мальчишка и большая часть девчонок. Пираты действительно использовали его, однако в то время появление этого флага скорее радовало моряков обычных судов — это означало, что пираты готовы просто ограбить судно и оставить команду в живых. Пугаться следовало красного флага без всяких эмблем, потому что это означало только одно — смерть.

Пираты также использовали другие эмблемы, например, руку с саблей. Череп также мог быть рогатым, кости могли иметь другую форму и так далее.

Никто не знает, почему флаг называется Jolly Rogers. Есть версия, что это калька с французского "joli rouge", что означает "красный флаг" и тогда понятно, почему все так боялись именно красного флага. Но непонятно, в какой момент так начали называть и флаг черного цвета.

Одна морока с этими пиратами — никаких стандартов!

4. "Прогулки" по доске

Foto: Pixabay

Существует всего несколько задокументированных случаев того, что пираты казнили своих пленников, заставляя их пройтись по доске, на другом конце которой не было ничего, кроме океана и акул. Поэтому то, что этот распространенный метод казни — миф. Однако в "Острове сокровищ" он упоминается как минимум дважды, так что…

В остальном же историки говорят, что пираты обычно либо просто выкидывали жертв за борт без всяких затей, либо — и это было гораздо чаще — вообще не убивали их, потому что за них можно было получить хороший выкуп. А те из пиратов, у кого были садистские наклонности (а такие были) использовали намного более продолжительные и изощренные методы пыток. Ну, в самом деле — что за радость в минутном созерцании человека, идущего по доске?!

5. Деревянная нога

Образ одноногого пирата в массовом сознании закрепился благодаря, опять же, "Острову сокровищ", но были и реальные одноногие пираты. Например, Франсуа Леклерк по прозвищу "Деревянная нога", орудовавший в XVI веке и на пике своего могущества командовавший флотилией из восьми кораблей и более 300 моряков.

Но более вероятный кандидат был в окружении самого Стивенсона — Уильям Хенли, один из его ближайших друзей, потерял ногу еще в молодости из-за туберкулеза и потом всю жизнь ходил на деревянной ноге, ничуть не унывая по этому поводу. Собственно, Стивенсон позже говорил об этом открытом текстом: "Признаюсь, именно зрелище твоей увечной мощи и властности породило Джона Сильвера… идея человека, способного повелевать и устрашать одним лишь звуком своего голоса, полностью обязана своим появлением тебе".

Foto: Pixabay

Правда, стоит учесть, что Стивенсон, вероятно, НЕ задумывал своего героя, как обладателя деревянной ноги. В книге ясно говорится о костыле, которым он владел "с удивительной ловкостью" и в ранних изданиях книги Сильвер изображен вообще без ноги и с костылем. Нога появилась в современных фильмах.

6. Закопанные сокровища

Пираты не были белками и делали с награбленным то, что делает большая часть преступников — тратили его, чем быстрее, тем лучше. Историки почти не знают случаев, когда пираты на самом деле закапывали сокровища на необитаемых островах. Ярким исключением является лишь Уильям Кидд, фактические деяния которого восторга не вызывают. Но благодаря тому, что он действительно закопал на острове Гардинер ценности и сокровища на миллион долларов (в современном эквиваленте), чему есть исторические свидетельства, он стал героем многих произведений и легенд, авторы которых развили одну простую мысль — если он закопал один клад, мог ведь закопать и другие?!

Ну, а потом пошло-поехало и вот уже "пираты-белки" повсеместно только и делают, что закапывают золото и драгоценности вместо того, чтобы пропить их и спустить на дорогие игрушки, не говоря уже о покупке оружия и провианта.

Ну и не будем забывать об "Острове сокровищ", конечно. Который, как на поверку оказалось, является просто-таки эталонным сборником пиратских мифов.