С риском для жизни. Топ-8 самых опасных туристических мест на Земле

Не стоит посещать эти "достопримечательности", если только вы не турист-экстремал или не готовились специально выживать в довольно экстремальных условиях. Но если вы уже "все видели" и вам хочется "чего-то этакого"… что ж, можно и рискнуть. Соответствующим образом, конечно, подготовившись.

1. Долина смерти (США)

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Свое название Долина смерти, большая часть которой входит в состав одноименного национального парка, получила во времена "Золотой лихорадки" в середине XIX века. В долине зарегистрирована самая высокая температура воздуха на Земле — +56,7 °C. Столь горячий воздух действительно может убить человека, если он находится вне тени и лишен большого количества воды.

В общем и целом, пересекать долину на машине, например, довольно безопасно — если она исправна. А вот пешая прогулка по необжитым местам, да еще и летом, может стоить жизни.