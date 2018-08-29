Сакуры, цветущие поля и горы: 10 причин оказаться в Японии, даже если вы об этом раньше не задумывались

Япония – страна, о которой большинство из нас не знает ровным счетом ничего, кроме того, что ее столица – Токио, раньше там жили самураи и ниндзя, у них есть император, саке, суши и Фудзияма. На самом же деле Япония – очень красивая и удивительная страна, которая при ближайшем знакомстве оставляет глубочайшее впечатление и желание узнать больше. И вот 10 мест и объектов, которые обязательно стоит в ней посмотреть.
Тоннель из вистерии в Китакюсю
В ботаническом саду Кавати Фудзи, что в пяти часах езды от Токио, растет более двадцати разных сортов вистерии. Ниспадающие цветки с белыми, голубыми, розовыми и фиолетовыми лепестками создают неповторимое, сказочное зрелище. Лучше всего посетить сад с конца апреля по середину мая.