Сакуры, цветущие поля и горы: 10 причин оказаться в Японии, даже если вы об этом раньше не задумывались

Delfi Turgid
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Замок в Осаке
Сакуры, цветущие поля и горы: 10 причин оказаться в Японии, даже если вы об этом раньше не задумывались
Foto: Shutterstock

Япония – страна, о которой большинство из нас не знает ровным счетом ничего, кроме того, что ее столица – Токио, раньше там жили самураи и ниндзя, у них есть император, саке, суши и Фудзияма. На самом же деле Япония – очень красивая и удивительная страна, которая при ближайшем знакомстве оставляет глубочайшее впечатление и желание узнать больше. И вот 10 мест и объектов, которые обязательно стоит в ней посмотреть.

Тоннель из вистерии в Китакюсю

Сакуры, цветущие поля и горы: 10 причин оказаться в Японии, даже если вы об этом раньше не задумывались
Foto: Shutterstock

В ботаническом саду Кавати Фудзи, что в пяти часах езды от Токио, растет более двадцати разных сортов вистерии. Ниспадающие цветки с белыми, голубыми, розовыми и фиолетовыми лепестками создают неповторимое, сказочное зрелище. Лучше всего посетить сад с конца апреля по середину мая.

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Замок в Осаке

Source info

Delfi Turgid

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