Сакуры, цветущие поля и горы: 10 причин оказаться в Японии, даже если вы об этом раньше не задумывались

Япония – страна, о которой большинство из нас не знает ровным счетом ничего, кроме того, что ее столица – Токио, раньше там жили самураи и ниндзя, у них есть император, саке, суши и Фудзияма. На самом же деле Япония – очень красивая и удивительная страна, которая при ближайшем знакомстве оставляет глубочайшее впечатление и желание узнать больше. И вот 10 мест и объектов, которые обязательно стоит в ней посмотреть.