Сам себе Робинзон: Топ-9 мест отдыха для тех, кому надоели люди

Delfi Turgid
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Гренландия
Сам себе Робинзон: Топ-9 мест отдыха для тех, кому надоели люди
Foto: Shutterstock

Если вам хочется сбежать от суматошных городов, бесконечной рекламы огней шумных городов поближе к природе и уединению, то Smarter Travel собрал список уединенных мест, где вы точно не увидите своих соседей или знакомых.

Тувалу

Сам себе Робинзон: Топ-9 мест отдыха для тех, кому надоели люди
Foto: Pixabay

Отправившись на крошечный архипелаг Тувалу на юге Тихого океана, вы окажетесь в редкой компании — согласно Организации мирового туризма ООН, Тувалу — самая редко посещаемая страна в мире. За весь 2016 год здесь побывало только 2000 человек.

Тувалу находится примерно на полпути между Гавайями и Австралией. Перелет довольно долгий, но, оказавшись в этом одиноком раю, вы сможете насладиться абсолютно пустыми пляжами. И поторопитесь съездить туда — из-за глобального потепления это место скоро уйдет под воду.

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Гренландия

Source info

Delfi Turgid

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