Самолет "нарисовал" гигантскую елку с шарами в небе над Германией

Немецкий пилот Airbus 380 заранее подготовил подарок к рождественским праздникам, нарисовав праздничную елку по маршруту следования самолета. Очертания символа новогодних и рождественских праздников можно увидеть с помощью ресурса для отслеживания полетов Flightradar24.

“Завершено! Рождественская елка и “верхушка дерева” от @Airbus A380”, — сказано в сообщении.

Гигантское дерево с украшениями протянулось на сотни километров от Гамбурга в Штутгарт и завершилось оригинальной верхушкой в Дании.

Отмечается, что елка изображена в разных цветах, поскольку полет осуществлялся на разной высоте. Пассажиров на борту не было. Отвечая на вопросы заинтересованных людей, компания сообщила, что, во-первых, это реально, а во-вторых, это был тестовый полет. Этот лайнер будет осуществлять полеты авиакомпании Emirates Dubai.