Самолет "нарисовал" гигантскую елку с шарами в небе над Германией

Delfi Turgid
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Самолет "нарисовал" гигантскую елку с шарами в небе над Германией
Foto: Flightradar24
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Немецкий пилот Airbus 380 заранее подготовил подарок к рождественским праздникам, нарисовав праздничную елку по маршруту следования самолета. Очертания символа новогодних и рождественских праздников можно увидеть с помощью ресурса для отслеживания полетов Flightradar24.

“Завершено! Рождественская елка и “верхушка дерева” от @Airbus A380”, — сказано в сообщении.


Гигантское дерево с украшениями протянулось на сотни километров от Гамбурга в Штутгарт и завершилось оригинальной верхушкой в Дании.

Отмечается, что елка изображена в разных цветах, поскольку полет осуществлялся на разной высоте. Пассажиров на борту не было. Отвечая на вопросы заинтересованных людей, компания сообщила, что, во-первых, это реально, а во-вторых, это был тестовый полет. Этот лайнер будет осуществлять полеты авиакомпании Emirates Dubai.

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Delfi Turgid

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