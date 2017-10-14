Самые красивые императорские резиденции Европы

Петергоф, Россия

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Главная ассоциация со словом "Петергоф" — Большой каскад фонтанов, расположенный в Нижнем саду. Его визитная карточка — позолоченная фигура Самсона, раздирающего пасть льву, аллегорическое изображение победы России над Швецией в Северной войне.

Аллеи ведут к другим фонтанам — шахматной горе, Еве, Пирамиде — ни один из которых не похож на остальные. А вот Верхний сад был задуман Петром I как огород, в котором выращивались овощи. Здесь же в парках находятся роскошный Большой дворец, в интерьерах которого еще больше золота, чем в фонтанах, и дворец Монплезир.