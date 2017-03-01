Самые красивые места Эстонии по мнению ее жителей

Водопад Валасте

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Водопад Валасте на обрыве Онтика — самый высокий водопад в Эстонии (30 метров). Особенно бурно вода низвергается с водопада весной и в половодье. Летом и в засушливые периоды видно только, как между слоями сочится грунтовая вода. Особенно живописен водопад зимой, когда дующие с моря северные ветра и водяные брызги превращают растущие на обрыве деревья в ледяное кружево. Обрыв Онтика — это самая высокая точка знаменитого Балтийского глинта протяженностью 1100 км, который начинается на острове Оланд в Швеции и тянется до Ладожского озера в России.