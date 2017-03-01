Самые красивые места Эстонии по мнению ее жителей

Foto: Shutterstock
У каждого из нас своя Эстония: кто-то безумно любит Таллинн, Тарту или Нарву, кто-то каждое лето отправляется отдыхать на многочисленные острова, а кто-то предпочитает активный отдых в парках развлечений. Несмотря на свои размеры, Эстония уникальна и неповторима, в ней прекрасно сочетаются природная красота, средневековая архитектура и современный дизайн. Портал DELFI назвал 14 самых красивых мест наших северных соседей.
Водопад Валасте
Foto: Shutterstock
Водопад Валасте на обрыве Онтика — самый высокий водопад в Эстонии (30 метров). Особенно бурно вода низвергается с водопада весной и в половодье. Летом и в засушливые периоды видно только, как между слоями сочится грунтовая вода. Особенно живописен водопад зимой, когда дующие с моря северные ветра и водяные брызги превращают растущие на обрыве деревья в ледяное кружево. Обрыв Онтика — это самая высокая точка знаменитого Балтийского глинта протяженностью 1100 км, который начинается на острове Оланд в Швеции и тянется до Ладожского озера в России.
- 1. "Деревня капитанов" Кясму
- 2. Таэваскода — Небесные палаты
- 3. Каньон Хинни
- 4. Парк Ору в Тойла
- 5. Пещерный заповедник Пиуза
- 6. Острова Сааремаа и Муху
- 7. Учебная тропа Вируского болота
- 8. Парк приключений Отепяэ
- 9. Хаапсалу
- 10. Крепость Раквере
- 11. Пярнуский пляж
- 12. Тартуская Ратушная площадь
- 13. Таллинн…конечно Таллинн!