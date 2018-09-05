Самые настоящие Новые Васюки или 12 деревушек, которые стали современными мегаполисами

Вот какими были самые большие в мире города, когда они стояли у истоков своего создания. Ни один из них, конечно, не назывался "Большим Гадюкино", но размерами они едва ли были больше небольшой деревушки.
Лондон
Первым поселением на месте современного Лондона был город Римской Британии — Лондиниум, основанный примерно в 50 году нашей эры. Его местонахождение было стратегическим. Располагаясь в устье реки Темзы и имея при этом мост на другой ее берег, Лондиниум обеспечивал связь как с морем (то есть со всей Европой), так и с внутренними районами Великобритании.
Лондиниум был домом для 60 000 человек. В промежутке между 180 и 225 годами нашей эры вокруг города была выстроена защитная крепостная стена. Попасть в город можно было через одни из шести ворот: Людгейт, Ньюгейт, Альдерсгейт, Криплгейт, Бишопсгейт и Альдгейт.