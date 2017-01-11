Самые‑самые‑самые: какими туристическими рекордами запомнится 2016-й

В 2016 году в Амстердаме открылись самые высокие качели в Европе. Они расположились на крыше башне A'DAM Toren, на высоте 100 метров. Покататься на них можно за 5 евро.

A photo posted by Caroline Buijs (@carolinebuijs) on Jan 6, 2017 at 5:54am PST

Пощекотать себе нервы можно и в Пуэрто‑Рико, где в минувшем году открылся самый длинный скоростной канатный спуск в мире. Протяженность аттракциона "Монстр", расположенного в природном парке Торо‑Верде, достигает 2,2 километров. Канатный спуск проложен на высоте 1200 метров.

A video posted by Ashley McCauley (@princess_gremlin) on Oct 5, 2016 at 4:38pm PDT

Самую быструю деревянную американскую горку в Европе открыли в Швеции. Аттракцион работает на территории крупнейшего в Скандинавии зоопарка Kolmården, расположенного в 150 километрах от Стокгольма. Высота Wildfire — 57 метров, а максимальная скорость — 113 км/ч.

A photo posted by Jenny (@jen_ostlund) on Aug 9, 2016 at 6:45am PDT

Еще один "деревянный" рекорд зафиксирован в Италии. В феврале в итальянском городе Пезаро, неподалеку от Римини, завершилось строительство отеля Nautilus. Он стал самым высоким деревянным отелем в Европе: высота семиэтажного здания — 28 метров. Оно целиком выстроено из деревянных панелей. Из дерева сделаны также стойка ресепшен, ночные столики в номерах и изголовья кроватей.

Foto: Centrolegno/Facebook

А в Швейцарии открылся самый длинный железнодорожный тоннель в мире. Его протяженность — более 57 километров. Готардский тоннель проложен под горным перевалом Сен‑Готард. Северный портал находится возле деревни Эрстфед, а южный — у деревни Бодио. Благодаря новому тоннелю путь из Цюриха в Милан сокранится на 50 минут — до 2 часов 50 минут. В течение двухминутной поездки максимальная скорость в 113 км/ч достигается на практически вертикальном спуске под углом 83 градуса. Длина спуска составляет рекордные для Европы 49 метров. Общая длина путей — 1300 метров.

A photo posted by Siemens Turkiye (@siemensturkiye) on Jun 22, 2016 at 2:54am PDT



В Дубае в этом году было отмечено аж два рекорда.

В августе в эмирате открылся Worlds of Adventure — самый большой в мире крытый развлекательный парк. Он занимает территорию 28 футбольных полей — 140 тысяч квадратных метров. В парке установлены более 20 аттракционов по мотивам комиксов Marvel, мультипликационных фильмов Cartoon Network, а также историй о динозаврах. Стоимость билетов на сегодняшний день составляет 300 дирхам (около 5400 рублей) для взрослых и 250 дирхам (4500 рублей) для детей ростом до 120 сантиметров.

A photo posted by Wajeeha (@wajeeha.syeda) on Jan 7, 2017 at 8:46am PST



А в октябре в Дубае открылся Dubai Parks and Resorts — крупнейший на Ближнем Востоке парк развлечений. На его территории расположатся три тематических парка, аквапарк, а также торговая площадь и семейный курорт в полинезийском стиле.

A photo posted by LEGOLAND Dubai (@legolanddubai) on Mar 19, 2016 at 6:41am PDT



В Бухаресте в минувшем году открылся самый большой термальный спа‑центр в Европе. В восьми бассейнах комплекса используется горячая вода, которая накачивается с глубины более 3 километров и охлаждаемая до 33 градусов Цельсия. Спа‑центр занимает территорию в 25 гектаров, на которой находится также гигантский ботанический сад с 800 тысячами деревьев и растений. Стоимость билетов — от 8,5 евро.

A photo posted by Therme Bucuresti (@therme_bucuresti) on Jan 10, 2017 at 6:47am PST



Самый большой круизный лайнер в мире — Harmony of the Seas — отправился в первый рейс 7 июня 2016 года из Барселоны. 362-метровое судно было заложено в сентябре 2013 года. В его строительстве были задействованы 2500 рабочих. В лайнере 2747 кают на 6 тысяч пассажиров. Здесь можно посетить театральное представление, позаниматься серфингом на симуляторе или устроить скоростной спуск по канату с высоты девяти палуб.

A photo posted by Cruise Ships ⚓ (@cruisedaily) on Jan 9, 2017 at 12:39pm PST



Самый длинный беспересадочный рейс в мире в 2016 году представила Emirates. 1 марта был запущен рейс Дубай — Окленд на двухэтажном лайнере Airbus A380. За время пути самолет пролетает 14 203 километров.

A photo posted by John Kagioulis (@johnkagioulis) on Jan 10, 2017 at 1:56am PST



Emirates выполняет четыре ежедневных рейса в Окленд, однако только один из них выполняется без посадки. В трех других случаях самолет делает промежуточную посадку в разных городах Австралии.