Самый дешевый ночлег на литовском взморье: за 15 евро – 4 кровати и общий уличный туалет

"Тишина, несколько сот метров до моря, рядом велодорожка, а территория кемпинга огороженная", – такими условиями привлекают на взморье Литвы хозяева кемпингов в Паланге и Швянтои. Однако основное достоинство таких мест – дешевизна. Если у вас есть палатка, то жилье обойдется в 4,5 евро на человека. Конечно, туалет будет на улице и общий. Если нужны условия получше, придется платить больше, пишет rus.delfi.lt.

Возможностью получить прибыль за счет отдыхающих на взморье пытается воспользоваться каждый владелец земли или усадьбы. Некоторые ставят забор, в углу - уличный туалет, подключают шланг с водой и вуаля – кемпинг. Более находчивые покупают домики на колесах, проводят в них электричество, воду, оборудуют террасы и сдают как домики. Люди побогаче устанавливают полностью оборудованные домики с санузлами и даже интернетом. Если есть столько предложений, значит, есть и спрос.

А цены – разные. От 4,5 евро за место для палатки до...

В кемпинги приезжают не только литовцы, но и латыши, россияне и другие отдыхающие.

"Сколько человек?" – спрашивает владелец одного кемпинга. "Если трое – цена 15 евро. Что за это получите? Место для автомобиля и палатки, воду и уличный туалет. Да, обычная деревянная будка с дыркой в полу. За душ придется платить дополнительно", - перечислил удобства владелец кемпинга и сказал, что даже в мае все места были заняты.

"Если будет солнце, клиентов будет достаточно", - сказал предприниматель.

Правда, большинство владельцев кемпинга не любят клиентов с собаками. Если скрыть этот факт, то владельцы либо поднимут цены, либо откажут в месте.

Женщина, которая поставила у себя в усадьбе несколько домиков, берет по 15 евро за домик. В доме 4 кровати. "Удобств нет. Туалет общий, в душе вода только холодная. Но люди едут. Некоторые приезжают не раз, значит нравится", - сказала хозяйка.

Над душем хозяйка установила резервуар для воды, в котором за день вода нагревается.

Уличные туалеты в таких кемпингах - не исключение, а правило. В некоторых в таких будках стоят унитазы и есть вода. Правда, эти уборные общие.

В этом году в Немирсете открылся новый кемпинг. В августе там завершат установку домиков. Пока здесь останавливаются иностранцы, приезжающие на кемперах ("домах на колесах). В выходные приезжают и литовцы, которые живут и в палатках.

"В обычные дни наши клиенты – иностранцы, в выходные приезжают и литовцы. место для палатки у нас стоит 6 евро. Еще 4,5 евро за каждого человека и 4 евро за автомобиль. Итого – 19 евро. По евро надо платить за душ. Место для кемпера - 12 евро, если речь идет о прицепе – 12 евро. Ну и по 4,5 евро за человека", – сказала администратор.

В этом кемпинге все имеет свою цену. За 5 евро можно заказать и завтрак.

Похожие цены и в клайпедском кемпинге, в Гируляй. За человека там берут 5 евро, за место для "дома на колесах" – 16 евро, место для палатки – 5 евро, еще столько - за автомобиль.

В Гируляй можно снять и домик за 60 евро.