"Сексадвайзер": представлен путеводитель по лучшим для секса отелям мира

Cоздание весьма необычного путеводителя по отелям профинансировала компания - производитель презервативов Skyn. В их проекте Places of Intimacy реальные пары делятся впечатлениями от секса в лучших гостиницах нескольких континентов.

Skyn отобрала 10 пар для своего проекта. В Австралии победителей было четверо: это жители Мельбурна Джессика Д'Арджент и Джастин Энгельке, а также гей-пара - Тимоти Шопф и Тим Бернс. Также в Places of Intimacy участвуют пары из США, Франции, Польши и Италии.

Джессика и Джастин вместе уже шесть лет. В рамках проекта они объездили пять австралийских отелей на Тасмании, в Мельбурне, Сиднее и других городах. Их обзоры сочетают внимание к деталям интерьера и их использованию для сексуальных утех. Кресло-качалку на крыше одного из отелей они видят как "приглашение", ванную комнату - как повод для эротического массажа после длительного переезда.

Также они проверили диваны, коридоры и даже панорамные окна. В их номере отеля Ovo в Мельбурне они выходят на запад и дарят чудесный вид и "чувство освобождения от земной жизни", - пишет Джессика. Она указывает, что во время созерцания городского пейзажа Джастин покрывал ее тело поцелуями.

"Такого путеводителя по отелям вы еще не видели", - уверяет Skyn. Всего в проекте перечислены 30 идеальных для секса гостиниц, но компания подчеркивает, что интимный момент может настать когда и где угодно.

Пара надеется, что проект будет успешным. Джастин и Джессика отмечают, что в традиционно чопорной Австралии за последние годы отношение к сексу меняется - в том числе благодаря соцсетям. На приглашение от Skyn они среагировали благодаря посту в Instagram - как и сотни других пар, которые надеялись принять участие в необычном эксперименте.