Семь городов Италии, которые похитят ваше сердце

Delfi Turgid
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Триест
Семь городов Италии, которые похитят ваше сердце
Foto: Shutterstock

Поездка в Италию — всегда отличная идея, потому что разнообразие этой страны позволяет насладиться отдыхом любителям городской жизни и ценителям отдыха на природе. TūrismaGids.lv рассказывает о нескольких городах, которые стоит посетить, если вы собрались в Италию.

Чинкве Терре

Чинкве Терре (CinqueTerre) — это национальный парк в Италии, который включает в себя 5 городков (отсюда и название), горных террас и живописной природы.

Один из городков Чинкве Терре, действительно стоящий посещения, — Монтероссо Аль Маре, расположенный в западной части парка, привлекающий уютными пляжами и живописными пейзажами.

Семь городов Италии, которые похитят ваше сердце
Foto: Shutterstock

Не забудьте посетить местечко под названием Вернацца, старинный шарм которого покорил многих путешественников.

Чинкве Терре находится на берегу Лигурийского моря и прошел проверку временем, оставшись незастроенным современными зданиями. Чтобы попасть в деревушку Корнилью на вершине скалы, любителей приключений ждет нелегкий подъем пешком, однако это того стоит. Не забудьте побывать в Манороле — крошечной деревеньке с превосходной кухней.

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Триест

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Delfi Turgid

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