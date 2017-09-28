Семь необычных улиц, которые удивляют даже бывалых путешественников

Попадая в незнакомые города, многие люди не идут целенаправленно от достопримечательности к достопримечательности, а начинают просто гулять по улицам. Особенно хорошо это делать в старинных кварталах и центрах городов. Или же по просто необычным улицам — как эти семь, некоторые из которых даже попали в Книгу рекордов Гиннесса.
1. Синие улицы Шавена (Марокко)
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Большая часть домов в центре небольшого (35 тыс.) городка Шавен в Марокко действительно окрашена в разные оттенки синего и голубого цветов, так что во время прогулки по ним создается довольно интересное впечатление.
Foto: Shutterstock
Мало кого не интересует ответ на вопрос, почему улицы города такие синие. Есть две версии. По одной, когда в конце XV века испанские евреи бежали из Европы и оказались в этом городе, они начали красить стены собственных домов в синий цвет, который напоминал им о боге. По другой же — стены в синий цвет, цвет мира и терпимости, впервые начали красить сами местные жители. Просто в честь и память самых разных беженцев, которые регулярно оказывались в Марокко вообще и в Шавене в частности.
- 1. 2. «Дни города» в Vila de Gràcia (Барселона, Испания)
- 2. 3. Улицы летающих зонтиков в Агеде (Португалия)
- 3. 4. Песчаный ковер в Ла-Оротаве (Канарские острова, Испания)
- 4. 5. Геометрические улицы в Vercorin (Швейцария)
- 5. 6. Единственная на всю Англию Savoy Court (Лондон, Великобритания)
- 6. 7. Самая узкая в мире улица — Spreuerhofstraße в Ройтлингене (Германия)