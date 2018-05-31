Семейных отдых с малышом на юго-западе Эстонии: как сделать, чтобы все получили удовольствие

Эстония – замечательное направление для семейного путешествия. Поехать туда просто, а возможностей увлекательно отдохнуть с детьми множество. Блогеры и энтузиасты социальных сетей Виестурс Канчс и Агия Кола - Канчa делятся опытом своей семейной поездки с ребенком:

Отправляясь в поездку в Тарту с нашим двухлетним сыном, мы старались опираться на его интересы (учитывая, что ему два года), а также не упустить случай побывать там, где мечтали побывать сами. Выбирая транспорт, железной дороге и автобусу предпочли автомобиль, из соображений комфорта, свободы передвижений, а также экономичности. К тому же - только благодаря автомобилю мы смогли за 2 дня посетить столько удивительных мест.

Изначально мы хотели поехать в популярный научный центр "Ahhaa" в сердце города, но, прислушавшись к советам, поняли, что это не очень подходящее место для двухлетки. Поэтому мы отправились в другое место, расположенное в северной части города:

Центр Ледникового периода

Foto: Пресс-фото

Это тематический парк для всей семьи, место, где в одном доме можно в развлекательном ключе познать историю всей Вселенной и заодно - ее будущее. Здесь можно увидеть доисторических животных в натуральный размер и то, как развивалась природа мира в целом и Эстонии в частности. Это захватывающее место проведения досуга в Тартуском уезде, куда можно пойти с семьей, ребенком или целой группой, потому что радости открытий и различной деятельности хватит посетителям всех возрастов.

Агия: "В центре Ледникового периода было все: большой мамонт и еще много-много других животных, которые вызвали восторг не только у ребенка, но и у нас! Чтобы прочитать всю информацию, ушло несколько часов, но перемещаясь из помещения в помещение - в порыве любознательности даже не заметили, что прошло много времени".

Foto: Пресс-фото

После такой солидной активной прогулки, малыш отправился на дневной сон, а родители, чтобы не последовать его примеру, поспешили в знаменитый ресторан для кофеманов - Karlova Kohv. Виестурс: "Без карты было трудно найти это место, поскольку оно находится в частном районе, недалеко от центра. Но кофе оправдал все поиски! Его обжаривают прямо на глазах у посетителей, это очень интересно. И, конечно, мы не удержались от вкуснейшей выпечки и десертов".

Эстонский национальный музей в Тарту

Foto: Пресс-фото

Виестурс: "Советуем всем посетить это впечатляющее место! Оно уже пару лет является частью обширного архитектурного шедевра. А исторический город Тарту - волшебный как утром, так и вечером".

Эстонский национальный музей - осмысляет понятие эстонской сущности, является носителем основных ценностей народа и хранителем преемственности. Посетителям откроется как предметный, так и виртуальный мир, зовущий к открытиям, осознанию и манящий принять во всём самостоятельное участие. Кроме выставочной части, в здании есть кинозал и конференц-зал, театр black box, кафе, ресторан и музейный магазин.

Foto: Пресс-фото

Агия: "Отправляясь в обратный путь, неожиданно выбрали грунтовую дорогу, чтобы посетить по дороге одну из обзорных башен, на которую можно безопасно подняться. Наблюдать за красотой эстонских окрестностей с большой высоты посреди леса - оказалось просто бесценно!"

Виестурс: "Для поездки мы выбрали новый гибрид MINI Countryman, потому что хотели сравнить его с "Мини Купером" - действительно ли новая модель окажется достаточно вместительной для путешествия с семьей. В багажнике хватило места для детской коляски, сумок с вещами для путешествия, и еще осталось пространство для мешков с покупками. Приятно, что в салоне все доступно и понятно... И еще - большое удобное пространство для ног!".

Еще популярные места для семейного отдыха в этом регионе:

Страна игр Vudila

Foto: Пресс-фото

"Вудила" — самая большая в Эстонии страна игр для всей семьи, расположенная на территории заповедника Вооремаа. Там вы найдете парк развлечений, аквапарк, батутный центр, парк животных, качели, горки, лодки, катамараны, игровые комнаты, площадки для пикника, звериную семью, катание на лошадях и многое другое. Развлекательный комплекс расположен в 1,7 км от парка животных в Элиствере.

Огромные колонки в лесу Pähni

Foto: Пресс-фото

Гигантские деревянные динамики для усиления звуков леса создали студенты Эстонской академии искусств и установили в лесу Pähni. Теперь это визитная карточка Эстонии — тихое место, где можно услышать обилие звуков природы. Это огромные мегафоны диаметром три метра, которые оказывают успокаивающее воздействие на человека и усиливают звуки леса. Туристы специально приходят в этот лес, чтобы, забравшись в колонку, послушать музыку природы: пение птиц, шум ветра, журчание воды, шелест деревьев.

Парк животных Алавески

Foto: Пресс-фото

Парк дает возможность наблюдать животных в среде, максимально приближенной к естественной. В парке присутствует очень разнообразная фауна, всего на хуторе Алавески живет 90 различных животных, а также 28 фазанов. На хуторе можно увидеть молодую медведицу Мымсик и медвежонка Нарри, рысей, белок и лис, косуль и кабанов – самых старых обитателей.

"Перед дальней поездкой за пределы Латвии - убедитесь, что у вас есть с собой зарядки для телефонов и распечатанный экземпляр страхового полиса OCTA, потому что сотрудники полиции за границей не могут проверить в базе данных наличие у вас полиса. Чтобы детям в машине было безопасно и удобно, выберите качественное детское автокресло, которое имеет несколько наклонов спинки и регулируемые подголовник и ремни безопасности. Также необходимо иметь с собой полностью укомплектованную аптечку", - подчеркивает руководитель бренда MINI "Inchcape Motors Latvia" Янис Цунскис.