Последней в его маршруте стала Норвегия, до которой Уорд долетел 14 марта. Путешественник выбрал эту страну в качестве финальной точки, потому что из нее ему будет легко попасть на родину.

Как отмечает BBC News, Уорду пришлось многое пережить за эти годы. В частности, его дважды арестовывали в африканской Либерии, а в Анголе на глазах ирландца застрелили человека.

Уорд начал свое путешествие в 2006 году. По его словам, в каждой стране он проводил от нескольких дней до нескольких недель, чтобы проникнуться местной культурой.

В начале финансовое положение мужчины было затруднительным, ему даже приходилось преподавать английский в Южной Корее и Таиланде, чтобы заработать на жизнь. Затем Уорд начал вести туристический блог и получать доход от рекламы. Он утверждает, что смог заработать на этом в общей сложности более 1,5 миллиона долларов.

Уорд связался с представителями Книги рекордов Гиннесса. Он хочет, чтобы его официально признали самым молодым путешественником, побывавшим во всех странах мира, а также единственным ирландцем, которому удалось это сделать. Мужчина намерен вернуться на родину, а затем совершить новую поездку — добраться из Белфаста до таиландской столицы Бангкока на моторикше.

В феврале стало известно, что 27-летняя американка Кассандра Де Пеколь объехала все страны мира за рекордно короткий срок — чуть более полутора лет.

Фото: OneStep4Ward / Facebook