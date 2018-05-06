Шелк, специи, янтарь и соль: 8 торговых путей, сформировавших мировую историю

Торговые пути формировались с самых древних времен, когда торговцы из разных стран перевозили свои товары, чтобы продавать их и покупать в других странах. Товары были доступны только там, где их производили, поэтому торговцам приходилось проделывать долгий путь, чтобы доставить их покупателям в других странах. Эти торговые пути способствовали культурному обмену, а также развитию экономики.

Кроме того, они способствовали распространению религиозных взглядов, идей, инноваций и даже бактерий. Ниже мы расскажем об основных торговых путях, которые сформировались в древности.

1. Шелковый путь – самый знаменитый торговый путь в мире

Великий шелковый путь — караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в древности и в Средние века. В первую очередь использовался для вывоза шелка из Китая, с чем и связано его название.

Путь был проложен во II веке до н. э., вел из Сианя через Ланьчжоу в Дуньхуан, где раздваивался: северная дорога проходила через Турфан, далее пересекала Памир и шла в Фергану и казахские степи, южная — мимо озера Лоб-Нор по южной окраине пустыни Такла-Маканчерез Яркенд и Памир (в южной части) вела в Бактрию, а оттуда — в Парфию, Индию и на Ближний Восток вплоть до Средиземного моря.

Термин "Шелковый путь" был введен немецким географом Фердинандом фон Рихтгофеном в 1877 г.

За время путешествия с востока на запад шелк и специи проходили через десятки рук. В связи с этим историки ведут речь о путешествиях именно товаров и технологий, а не людей. Для транспортировки использовались главным образом ишаки и верблюды. Количество верблюдов в караванах, которые бороздили пустыню Такла-Макан, варьировалось от 3 до 300. Благодаря интенсивной торговле в Танской державе сформировалась мода на среднеазиатские наряды и изделия.

В IV-IX веках международную торговую сеть поддерживали согды на востоке и евреи-рахдониты на западе.

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Согдийский язык служил языком международного общения, например священные тексты буддизма переводились с санскрита на китайский через согдийское посредничество.

Интенсивность торговых связей снизилась после вытеснения римлян с Ближнего Востока и начала арабских завоеваний. Во время периодически вспыхивавших византийско-иранских войн правители Персии блокировали караванные пути, с тем чтобы нанести максимальный ущерб экономике Византии.

Трудности с доставкой товаров возникали и в раннеарабский период, особенно после разгрома китайцев в Таласском сражении, заставившего их покинуть Среднюю Азию.

Шелк был хотя и главным, но далеко не единственным товаром, который перевозился по трансконтинентальному пути. Из Центральной Азии вывозились хуттальские кони, весьма ценимые в Китае, военное снаряжение, золото и серебро, полудрагоценные камни и изделия из стекла, кожа и шерсть, ковры и хлопчатобумажные ткани, экзотические фрукты — арбузы и персики, курдючные овцы и охотничьи собаки, леопарды и львы.

Из Китая караваны везли фарфор и металлическую посуду, лакированные изделия и косметику, чай и рис. В дорожных мешках купцов можно было найти слоновые бивни, носорожьи рога, черепаховые панцири, пряности и многое другое.

Великий шелковый путь сыграл большую роль в развитии экономических и культурных связей народов Передней Азии, Кавказа, Средней Азии и Китая.

Он служил проводником распространения технологий и инноваций, в том числе в искусстве (танцы, музыка, изобразительное искусство, архитектура), религии (христианство, буддизм, ислам, манихейство), технологии (само производство шелка, а также пороха, бумаги и т. п.). При этом почти все технологии (за исключением, пожалуй, колесницы в древнейшие времена) распространялись из Китая на запад, а не в противоположном направлении