Шесть древних сооружений, которые до сих пор влияют на нашу жизнь

Греки пользовались водопроводом еще в 19 веке до нашей еры, а в Вавилоне тысячи лет назад знали о канализации. Би-би-си рассказывает об этих и других сооружениях, которые по-прежнему влияют на облик современных городов и архитектуру.

1. Древний Египет и пирамиды

Влияние египетских пирамид на современную архитектуру сложно переоценить. Облик сооружений, который строились примерно в 2580-2560 годах до нашей эфиры, до сих пор используется архитекторами современных зданий.

Пирамиды теперь можно встретить не только в Египте. В США есть своя Великая американская пирамида, или Пирамид-арена - так называют здание в городе Мемфис, которое первоначально было спортивной ареной, а сейчас используется как торговый центр. Своя пирамида есть и в Лас-Вегасе - в такой форме построен "Луксор" - отель и казино. Другие знаменитые пирамиды - стеклянный вход в парижский Лувр и Музей Песка (Nima Sand Museum) в Японии.