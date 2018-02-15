Шопинг-терапия: Топ-7 лучших торговых центров планеты

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Галери Лафайет, Париж

Foto: Reuters/LETA/Scanpix

Легендарные Галери Лафайет были построены в 1912 году и с тех пор считаются обязательным пунктом программы посещения столицы Франции. Этот грандиозный универмаг оборудован монументальным куполом из цветного стекла и террасой, с которой открывается великолепный вид на Париж, а еще здесь расположены лучшие магазины и бутики в городе. А остановиться лучше всего в гостинице 1er Etage Opéra — современном сочетании бутик-отеля и гостевого дома класса люкс, который расположен всего в 4 минутах ходьбы от Галери Лафайет.