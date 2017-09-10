Швейцарская деревня, где осталось всего 16 жителей: как ее спасти?

Одна из самых маленьких деревушек Швейцарии вынуждена бороться за выживание. В Кориппо, как и во многих других альпийских поселениях в кантоне Тичино, последние десятилетия становится все меньше жителей. Причина в том, что молодежь уезжает учиться, работать, общаться и развлекаться в города. Сегодня для Кориппо это вопрос жизни и смерти, говорит мэр поселения Клаудио Шетрини.



"Осталось лишь 16 жителей, - объясняет он с горестным вздохом. - И я единственный, кто еще работает. Все остальные - пенсионеры".

"Я надеюсь, что они все доживут до 90 лет и больше. Иначе вообще никого не останется. Это весьма трагическая ситуация", - добавляет он.

Foto: BBC

Кориппо уже более 600 лет. В XIX веке в деревне было 300 жителей, и подобных поселений в южной части швейцарских Альп было предостаточно.

Ни школы, ни детей

В те времена из-за высокого риска малярии люди избегали мест, где сейчас находятся популярные курорты Локарно и Лугано, которые называют швейцарской Ривьерой.

Но когда малярию искоренили, а горное фермерство перестало быть выгодным, традиционный сельский уклад жизни начал вымирать.

Foto: BBC

В Кориппо нет магазинов, школ и детей. Хотя она и находится в 30 минутах езды от бурлящего Локарно, не все решатся ездить туда на работу по узкой горной дороге с крутыми поворотами.

Но что в Кориппо осталось, так это более 60 традиционных каменных домов. Во многих до сих пор сохранились старинные камины и полы из каштанового дерева. Большинство из них пустует.

Самобытность

Директор туризма кантона Тичино Элиа Фраполли, возможно, излишне оптимистично считает, что у нынешнего положения дел есть потенциал.

"Жизнь в Кориппо и других подобных деревушках особенная. Это как оказаться в другом веке. Время замедляется, все друг друга в деревне знают, и чувствуешь самобытность проживания в месте, которому уже несколько веков", - утверждает он.

При поддержке фонда по сохранению Кориппо был разработан план, который предлагает превратить некоторые пустующие дома в гостиничные номера.

Foto: BBC

Концепция, получившая название albergo diffuso (гостиница, номера в которой находятся в разных местах), уже была апробирована в некоторых горных деревнях Италии. Но для Швейцарии это новый опыт.

Вся деревня Кориппо, получив статус исторического памятника, теперь находится под защитой государства. Это означает, что архитектору Фабио Джакомацци предстоит непростая задача: обновить интерьер помещений, оставив при этом в неприкосновенности внешний вид домов.

Покинутые дома

Стоит взглянуть на обстановку внутри домов, чтобы понять масштаб стоящей перед ним задачи. Во многих из них ремонт не проводился аж с 1950-х годов. Кто-то из хозяев домов эмигрировал, кто-то умер, и привести помещения в порядок было просто некому.

На полу валяются старая одежда, открытки, пустые бутылки. На стенах - влага и пыль. Водопровода нет и в помине, не говоря уже о туалете со сливом.

"Конечно же, мы будем красить, конечно же, мы установим туалеты. Но останутся нынешние двери, деревянные полы и все, что сделано из камня. Гости должны почувствовать, что оказались в Кориппо в XIX веке", - говорит Джакомацци.

Обстановка будет несколько спартанской, предупреждает он.

Foto: BBC

Все 16 жителей Кориппо, включая мэра, возлагают на идею большие надежды. Они не хотят, чтобы их деревня превратилась в тематический парк. Гости будут жить бок о бок с местными обитателями, бар станет неформальным местом приема гостей, а деревенская площадь превратится в гостиничный вестибюль.

"Это полезно для деревни, для ее будущего, потому что большинство из нас уже в преклонном возрасте. Благодаря проекту сюда приедут люди", - говорит пожилая жительница деревни Сильвана.

Одинокие туристы, прогуливающиеся по пустым улочкам Кориппо, похоже, поддерживают эту идею.

"Я думаю, все больше и больше людей начинают ценить возможность пожить в таком месте", - говорит прохожий юноша.

"Если захочется отключиться от забот, то я мог бы приехать сюда расслабиться на несколько дней, - добавляет его компаньон. - Например, если нужно написать книгу или что-то в этом роде".

Цифровая детоксикация

Директор туризма кантона Тичино Элиа Фраполли считает, что в Кориппо туристов может привлечь возможность полностью отключиться от реалий XXI века.

"Это идеальное место для цифровой детоксикации", - говорит он.

Foto: BBC

"Это новый тренд. В XXI веке новой роскошью станет аутентичность, возможность найти место, где можно проникнуться историей и просто отключить свой мобильный телефон. Это все настоящее, не подделка. Здесь сотни веков истории", - добавляет он.

Воплощение планов Кориппо займет какое-то время - по крайней мере еще год.

Но слухи уже начали расходиться, и, как следствие, поступают первые запросы на бронь.