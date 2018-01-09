Сицилия: отпуск в неевропейской Европе

"Ясное, голубое небо, яркое и жаркое солнце, мягкий песок на пляже и шелест плавных волн теплого Средиземного моря. Множество приключений, захватывающие дух виды и куча новых впечатлений. Именно так мы представляем себе идеальный отпуск на острове мечты", — так начинает свой рассказ об отдыхе на Сицилии Сабине Саркане, который она прислала на конкурс в Turismagids.lv.

"Сицилия была частью нашего путешествия по Италии, а также его главным пунктом назначения. После трех дней прогулок по улицам Венеции и Вероны, поездок на общественном транспорте и внутреннего авиаперелета мы довольно устали и физически, и в плане новых впечатлений. Мы не могли дождаться, чтобы попасть в первый пункт Сицилии — Катанию. Мы уже представляли, как будем нежиться на песчаном пляже под жарким солнцем и купаться в средиземном море.

Мы прилетели в аэропорту Катании и на автобусе отправились в центр города. Мы ожидали увидеть Сицилию с открыток — узкие улицы с цветочными горшками, аккуратные домики у прозрачной голубой воды на фоне скал, ведь мы же в Италии — одной из самых сказочных и живописных стран Европы, не так ли? Оказывается, что так не везде. Сицилия — нетипичная Европа и из окна автобуса мы видели не самые живописные пейзажи — одни лишь выгоревшие на солнце поля. Мы словно оказались нигде. Но мы не унывали — это всего лишь дорога из аэропорта. В Латвии дорога в аэропорт тоже не радует глаз.

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Однако наши ожидания увидеть в центре города виды, достойные увековечивания на открытках, оказались тщетными. Мы вышли из автобуса и отправились в снятую на Airbnb квартирку. К такому пути я не была готова — улицы узкие и грязные, под ногами одни ямы. Мусорников почти нигде нет, жители оставляют мусор в пакетах прямо на улицах у стен домов, где их по определенным дням собирают мусорные машины. И хотя причины этих ситуация можно понять, приятнее от этого город не выглядит. В городе нет зеленых зон, но зато много людей с собаками, которые не убирают за своими любимцами. Не везде есть тротуары, а те, что есть, как правило заняты торговыми прилавками. На улицах очень много пыли. По дорогам ездят старые автомобили, покрытые толстым слоем пыли. Здания старые, грязные и ветхие.

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Мы случайно оказались на главной достопримечательности Катании — местном рынке. Я слышала, что многим Венеция не нравится из-за своего запаха канализации. Но Венеция совершенно не пахнет по сравнению с катанийским рынком. Именно на рынке самые грязные дороги, потому что торговцы выливают отходы прямо на них. Я не хочу возвращаться в это конкретное место, хоть он и входил в мой список обязательного посещения.

Чтобы попасть в место следующего ночлега, пришлось свернуть с центральных дорог на маленькие улочки. Здесь у нас появилось чувство небезопасности, поскольку навстречу нам часто шли компании не слишком дружелюбных темнокожих жителей, которые провожали весьма недовольными взглядами. Я не расист, мои опасения подтверждали туристы и из других стран. Однако ощущение незащищенности было не только у туристов — мы заметили, что и местные жители, завидев приближение таких компаний, засуетились и покрепче вцепились в свои личные вещи.

Обустраиваясь на ночлег в новом месте, мы загуглили "Безопасна ли Катания?". К нашему облегчению, побывавшие здесь туристы утверждали, что Катания не очень опасна. Да, есть риск быть ограбленным, однако нападения и убийства в городе происходят очень редко. Мы вняли советам держаться ближе к центральным улицам, не брать с собой ценные вещи, не выходить из дома в темное время и отправились осматривать город.

Достопримечательностей здесь мало — все можно увидеть за одну прогулку. Больше впечатлений оставил городской культурный шок. Особенного упоминания стоит манера езды местных водителей — дорожные знаки и светофоры стоят здесь словно просто так. Если максимально допустимая скорость — 30 км/ч, то сицилийцы будут ехать со скоростью 60 км/ч. Если на дороге обозначена двойная сплошная линия, то сицилийцам она не помеха. Жители города паркуют свои автомобили где хотят и как хотят — на тротуарах, перекрывают движение — как угодно. Пешеходов пропускают здесь очень редко.

Foto: Sabīne Sarkane

На следующий день мы отправились в Таормину, где расположен пляж Isola Bella, который в Trip Advisor красивейшим на Сицилии. Туда мы отправились на поезде. Железнодорожная станция также оставила желать лучшего — мы и не подозревали, что она может быть в настолько заброшенном состоянии.

Мы обратили внимание, что на многих сицилийских станциях есть один объект, стоящий внимания. Это может быть внутренний садик, но чаще всего это части поездов — насосы, краны, а иногда и целые локомотивы, которые оставлены здесь в качестве памятников.

Foto: Sabīne Sarkane

После поезда до пляжа нужно добираться на автобусе. Билет на автобус можно купить в местном баре, там же бармен рассказывает, на какой автобус нужно садиться и во сколько он прибывает на нужную остановку. Мы порадовались, что не придется долго ждать, но это мы зря — на Сицилии по графику ходят только поезда. Например, время прибытия того автобуса везде различалось — на остановке было указано одно время, в интернете другое, бармен нам сказал о третьем, но по факту автобус приехал в совершенно другое время.

Foto: Sabīne Sarkane

Прибыв в Таормину, я поняла, что при планировании путешествия я допустила ошибку, решив остановиться в Катании. Если в Катании нужно всегда быть настороже и следить за тем, чтобы никто вас не ограбил, не сбил и не переехал, то в Таормине все наоборот — здесь можно расслабиться, наслаждаться сказочными видами и летними деньками на сказочных пляжах.

Isola Bella — кусочек рая, который более чем стоит всех трудностей и дискомфорта, которые мы испытали, чтобы добраться сюда. Отсюда совершенно не хочется уезжать. Здесь каменистый пляж, но именно поэтому вода такая прозрачная. В воде можно разглядеть стайки маленьких рыбок, но нужно быть осторожнее, чтобы не наступить на морских ежей.

Через пару дней мы решили приехать сюда еще раз, а пока отправились в центр города Таормина, оттуда открывается вид на Isola Bella. С высоты этот пляж выглядит еще красивее, и мы всем сердцем влюбились в это место. А маленькие улочки, который ведут с горы к пляжу, делают городок очаровательным и уютным.

Foto: Sabīne Sarkane

Крупнейшая достопримечательность Сицилии — вулкан Этна, куда мы решили отправиться с гидом и группой туристов. Поскольку никто из нас раньше ни разу не видел вулкана, то мы не знали, что нас ждет. Раньше я представляла вулкан как в мультфильмах — стоит кратер с глубокой ямой посреди, заглянув в которую, можно увидеть бурлящую лаву. Но и этот миф был разрушен. Вулкан выглядит как обычная гора, которую местами покрывает черная пустыня — выжженные лавой черные поля. Чем чернее пепел, тем свежее пал.

Если заглянуть в центральный кратер, то вероятность увидеть раскаленную лаву крайне мала. К тому же мифом является и убеждение, что при извержении вулкана большое количество лавы выливается именно из центрального кратера. Чаще всего лава вытекает из трещин на стенах вулкана. Ошибочно и мнение, что лава — самая опасная часть извержения вулкана. Лава не убивает. Да, она горячая и ее нельзя остановить, но она течет настолько медленно, что, по словам гида, можно к ней подойти, сделать селфи и спокойно отойти.

После осмотра вулкана мы отправились в природный парк Алькантара, который известен своими скалами из застывшей лавы. Выглядит это потрясающе и даже не верится, что природа могла создать такие скалы, похожие на рукотворные памятники. По Алькантаре течет быстрая и ледяная речка, которая довольно мелкая и ее можно перейти, не замочив одежды.

Foto: Sabīne Sarkane

По дороге от Этны к Алькантаре мы проезжали небольшой городок, где гид остановил автобус возле церковной площади и обратился к нам: "Вы видите, кто отдыхает на этой площади? Что у них у всех общего? Здесь только одни мужчины. В этом городе в это время дня вы не увидите ни одну отдыхающую женщину. Здесь считают, что женщинам негоже после обеда отдыхать и сидеть без работы, потому что хорошие жены в это время должны готовить ужин своим мужьям". Было любопытно попасть из современной Европы в город с такими устаревшими устоями.

Foto: Sabīne Sarkane

Во второй половине нашего путешествия мы остановились в Марсале, где взяли напрокат автомобиль, чтобы посетить другие близлежащие города. Марсала — тихий, спокойный и очень дружелюбный городок. Гид, который водил нас по Этне и который сам родом из Северной Италии, сказал, что Сицилия сильно отличается от всей Италии. Итальянцы с севера более собранные и консервативные, а сицилийцы более раскрепощенные и живут по принципу Dolce Vita (ит. сладкая жизнь). Имен в Марсале это ощущается больше всего. Здесь люди живут спокойно, без спешки и лишнего стресса. Это видно и по рабочему времени — здесь нужно быть готовым к тому, что все заведения закрыты с 14:00 до 16:30, а после 18 работают только кафе, бары и продуктовый магазин.

Последнее место, которое мы посетили, было Сан-Вито-Ло-Капо — прекрасный курортный городок с прозрачным синим морем, белыми песчаными пляжами, горами, пальмами, яхтами и развлечениями для туристов. В отличие от Таормины здесь царит активное веселье, а не спокойствие. Здесь звучит музыка, танцуют люди, смеются и играют дети.

Foto: Sabīne Sarkane



Сицилия — колоритный остров со своей экзотикой, на котором можно найти все. Здесь есть сказочные пляжи, могучие скалы и горы, просторные плантации, выжженные солнцем поля, вулкан и вулканические пустыни и ветхие городишки. Иногда Сицилия напоминает вымершие мексиканские города из голливудских фильмов, а иногда кажется, что мы попали в рай.

Если вы хотите разнообразного, не совсем европейского и необычного отдыха, причем не покидая границ Европы, то вам — сюда.