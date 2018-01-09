Сицилия: отпуск в неевропейской Европе

Delfi Turgid
Оставить комментарий
Сицилия: отпуск в неевропейской Европе
Foto: Shutterstock

"Ясное, голубое небо, яркое и жаркое солнце, мягкий песок на пляже и шелест плавных волн теплого Средиземного моря. Множество приключений, захватывающие дух виды и куча новых впечатлений. Именно так мы представляем себе идеальный отпуск на острове мечты", — так начинает свой рассказ об отдыхе на Сицилии Сабине Саркане, который она прислала на конкурс в Turismagids.lv.

"Сицилия была частью нашего путешествия по Италии, а также его главным пунктом назначения. После трех дней прогулок по улицам Венеции и Вероны, поездок на общественном транспорте и внутреннего авиаперелета мы довольно устали и физически, и в плане новых впечатлений. Мы не могли дождаться, чтобы попасть в первый пункт Сицилии — Катанию. Мы уже представляли, как будем нежиться на песчаном пляже под жарким солнцем и купаться в средиземном море.

Мы прилетели в аэропорту Катании и на автобусе отправились в центр города. Мы ожидали увидеть Сицилию с открыток — узкие улицы с цветочными горшками, аккуратные домики у прозрачной голубой воды на фоне скал, ведь мы же в Италии — одной из самых сказочных и живописных стран Европы, не так ли? Оказывается, что так не везде. Сицилия — нетипичная Европа и из окна автобуса мы видели не самые живописные пейзажи — одни лишь выгоревшие на солнце поля. Мы словно оказались нигде. Но мы не унывали — это всего лишь дорога из аэропорта. В Латвии дорога в аэропорт тоже не радует глаз.

Сицилия: отпуск в неевропейской Европе
Foto: Shutterstock

Однако наши ожидания увидеть в центре города виды, достойные увековечивания на открытках, оказались тщетными. Мы вышли из автобуса и отправились в снятую на Airbnb квартирку. К такому пути я не была готова — улицы узкие и грязные, под ногами одни ямы. Мусорников почти нигде нет, жители оставляют мусор в пакетах прямо на улицах у стен домов, где их по определенным дням собирают мусорные машины. И хотя причины этих ситуация можно понять, приятнее от этого город не выглядит. В городе нет зеленых зон, но зато много людей с собаками, которые не убирают за своими любимцами. Не везде есть тротуары, а те, что есть, как правило заняты торговыми прилавками. На улицах очень много пыли. По дорогам ездят старые автомобили, покрытые толстым слоем пыли. Здания старые, грязные и ветхие.

Сицилия: отпуск в неевропейской Европе
Foto: Shutterstock

Мы случайно оказались на главной достопримечательности Катании — местном рынке. Я слышала, что многим Венеция не нравится из-за своего запаха канализации. Но Венеция совершенно не пахнет по сравнению с катанийским рынком. Именно на рынке самые грязные дороги, потому что торговцы выливают отходы прямо на них. Я не хочу возвращаться в это конкретное место, хоть он и входил в мой список обязательного посещения.

Чтобы попасть в место следующего ночлега, пришлось свернуть с центральных дорог на маленькие улочки. Здесь у нас появилось чувство небезопасности, поскольку навстречу нам часто шли компании не слишком дружелюбных темнокожих жителей, которые провожали весьма недовольными взглядами. Я не расист, мои опасения подтверждали туристы и из других стран. Однако ощущение незащищенности было не только у туристов — мы заметили, что и местные жители, завидев приближение таких компаний, засуетились и покрепче вцепились в свои личные вещи.

Обустраиваясь на ночлег в новом месте, мы загуглили "Безопасна ли Катания?". К нашему облегчению, побывавшие здесь туристы утверждали, что Катания не очень опасна. Да, есть риск быть ограбленным, однако нападения и убийства в городе происходят очень редко. Мы вняли советам держаться ближе к центральным улицам, не брать с собой ценные вещи, не выходить из дома в темное время и отправились осматривать город.

Достопримечательностей здесь мало — все можно увидеть за одну прогулку. Больше впечатлений оставил городской культурный шок. Особенного упоминания стоит манера езды местных водителей — дорожные знаки и светофоры стоят здесь словно просто так. Если максимально допустимая скорость — 30 км/ч, то сицилийцы будут ехать со скоростью 60 км/ч. Если на дороге обозначена двойная сплошная линия, то сицилийцам она не помеха. Жители города паркуют свои автомобили где хотят и как хотят — на тротуарах, перекрывают движение — как угодно. Пешеходов пропускают здесь очень редко.

Сицилия: отпуск в неевропейской Европе
Foto: Sabīne Sarkane

На следующий день мы отправились в Таормину, где расположен пляж Isola Bella, который в Trip Advisor красивейшим на Сицилии. Туда мы отправились на поезде. Железнодорожная станция также оставила желать лучшего — мы и не подозревали, что она может быть в настолько заброшенном состоянии.

Мы обратили внимание, что на многих сицилийских станциях есть один объект, стоящий внимания. Это может быть внутренний садик, но чаще всего это части поездов — насосы, краны, а иногда и целые локомотивы, которые оставлены здесь в качестве памятников.

Сицилия: отпуск в неевропейской Европе
Foto: Sabīne Sarkane

После поезда до пляжа нужно добираться на автобусе. Билет на автобус можно купить в местном баре, там же бармен рассказывает, на какой автобус нужно садиться и во сколько он прибывает на нужную остановку. Мы порадовались, что не придется долго ждать, но это мы зря — на Сицилии по графику ходят только поезда. Например, время прибытия того автобуса везде различалось — на остановке было указано одно время, в интернете другое, бармен нам сказал о третьем, но по факту автобус приехал в совершенно другое время.

Сицилия: отпуск в неевропейской Европе
Foto: Sabīne Sarkane

Прибыв в Таормину, я поняла, что при планировании путешествия я допустила ошибку, решив остановиться в Катании. Если в Катании нужно всегда быть настороже и следить за тем, чтобы никто вас не ограбил, не сбил и не переехал, то в Таормине все наоборот — здесь можно расслабиться, наслаждаться сказочными видами и летними деньками на сказочных пляжах.

Isola Bella — кусочек рая, который более чем стоит всех трудностей и дискомфорта, которые мы испытали, чтобы добраться сюда. Отсюда совершенно не хочется уезжать. Здесь каменистый пляж, но именно поэтому вода такая прозрачная. В воде можно разглядеть стайки маленьких рыбок, но нужно быть осторожнее, чтобы не наступить на морских ежей.

Через пару дней мы решили приехать сюда еще раз, а пока отправились в центр города Таормина, оттуда открывается вид на Isola Bella. С высоты этот пляж выглядит еще красивее, и мы всем сердцем влюбились в это место. А маленькие улочки, который ведут с горы к пляжу, делают городок очаровательным и уютным.

Сицилия: отпуск в неевропейской Европе
Foto: Sabīne Sarkane

Крупнейшая достопримечательность Сицилии — вулкан Этна, куда мы решили отправиться с гидом и группой туристов. Поскольку никто из нас раньше ни разу не видел вулкана, то мы не знали, что нас ждет. Раньше я представляла вулкан как в мультфильмах — стоит кратер с глубокой ямой посреди, заглянув в которую, можно увидеть бурлящую лаву. Но и этот миф был разрушен. Вулкан выглядит как обычная гора, которую местами покрывает черная пустыня — выжженные лавой черные поля. Чем чернее пепел, тем свежее пал.

Если заглянуть в центральный кратер, то вероятность увидеть раскаленную лаву крайне мала. К тому же мифом является и убеждение, что при извержении вулкана большое количество лавы выливается именно из центрального кратера. Чаще всего лава вытекает из трещин на стенах вулкана. Ошибочно и мнение, что лава — самая опасная часть извержения вулкана. Лава не убивает. Да, она горячая и ее нельзя остановить, но она течет настолько медленно, что, по словам гида, можно к ней подойти, сделать селфи и спокойно отойти.

После осмотра вулкана мы отправились в природный парк Алькантара, который известен своими скалами из застывшей лавы. Выглядит это потрясающе и даже не верится, что природа могла создать такие скалы, похожие на рукотворные памятники. По Алькантаре течет быстрая и ледяная речка, которая довольно мелкая и ее можно перейти, не замочив одежды.

Сицилия: отпуск в неевропейской Европе
Foto: Sabīne Sarkane

По дороге от Этны к Алькантаре мы проезжали небольшой городок, где гид остановил автобус возле церковной площади и обратился к нам: "Вы видите, кто отдыхает на этой площади? Что у них у всех общего? Здесь только одни мужчины. В этом городе в это время дня вы не увидите ни одну отдыхающую женщину. Здесь считают, что женщинам негоже после обеда отдыхать и сидеть без работы, потому что хорошие жены в это время должны готовить ужин своим мужьям". Было любопытно попасть из современной Европы в город с такими устаревшими устоями.

Сицилия: отпуск в неевропейской Европе
Foto: Sabīne Sarkane

Во второй половине нашего путешествия мы остановились в Марсале, где взяли напрокат автомобиль, чтобы посетить другие близлежащие города. Марсала — тихий, спокойный и очень дружелюбный городок. Гид, который водил нас по Этне и который сам родом из Северной Италии, сказал, что Сицилия сильно отличается от всей Италии. Итальянцы с севера более собранные и консервативные, а сицилийцы более раскрепощенные и живут по принципу Dolce Vita (ит. сладкая жизнь). Имен в Марсале это ощущается больше всего. Здесь люди живут спокойно, без спешки и лишнего стресса. Это видно и по рабочему времени — здесь нужно быть готовым к тому, что все заведения закрыты с 14:00 до 16:30, а после 18 работают только кафе, бары и продуктовый магазин.

Последнее место, которое мы посетили, было Сан-Вито-Ло-Капо — прекрасный курортный городок с прозрачным синим морем, белыми песчаными пляжами, горами, пальмами, яхтами и развлечениями для туристов. В отличие от Таормины здесь царит активное веселье, а не спокойствие. Здесь звучит музыка, танцуют люди, смеются и играют дети.

Сицилия: отпуск в неевропейской Европе
Foto: Sabīne Sarkane


Сицилия — колоритный остров со своей экзотикой, на котором можно найти все. Здесь есть сказочные пляжи, могучие скалы и горы, просторные плантации, выжженные солнцем поля, вулкан и вулканические пустыни и ветхие городишки. Иногда Сицилия напоминает вымершие мексиканские города из голливудских фильмов, а иногда кажется, что мы попали в рай.

Если вы хотите разнообразного, не совсем европейского и необычного отдыха, причем не покидая границ Европы, то вам — сюда.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Золото Италии. 5 самых впечатляющих пляжей страны

Золото Италии. 5 самых впечатляющих пляжей страны

Дым‑машины: топ-5 действующих вулканов, на которые можно подняться

Дым‑машины: топ-5 действующих вулканов, на которые можно подняться

Лучшие пляжи, вечеринки, экскурсии — на какой из 20 островов Средиземного моря поехать в отпуск?

Лучшие пляжи, вечеринки, экскурсии — на какой из 20 островов Средиземного моря поехать в отпуск?

Рекламные статьи
По следам победителя конкурса: в Турайдском музее-заповеднике или в Божьем саду

По следам победителя конкурса: в Турайдском музее-заповеднике или в Божьем саду

EDEN - Самые выдающиеся европейские достопримечательности в Латвии

EDEN - Самые выдающиеся европейские достопримечательности в Латвии

Сицилия: отпуск в неевропейской Европе

Сицилия: отпуск в неевропейской Европе

Топ-9 мест для храбрых духом путешественников

Топ-9 мест для храбрых духом путешественников

В Елгаве вновь пройдет фестиваль ледяных скульптур: время, место, цена билетов

В Елгаве вновь пройдет фестиваль ледяных скульптур: время, место, цена билетов

ВИДЕО. Необычное природное явление: на границе России и Китая выросла ледяная стена

ВИДЕО. Необычное природное явление: на границе России и Китая выросла ледяная стена (1)

По следам победителя конкурса: в Турайдском музее-заповеднике или в Божьем саду

По следам победителя конкурса: в Турайдском музее-заповеднике или в Божьем саду

подробнее
Топ-9 мест для храбрых духом путешественников

Топ-9 мест для храбрых духом путешественников

В Елгаве вновь пройдет фестиваль ледяных скульптур: время, место, цена билетов

В Елгаве вновь пройдет фестиваль ледяных скульптур: время, место, цена билетов

ВИДЕО. Необычное природное явление: на границе России и Китая выросла ледяная стена

ВИДЕО. Необычное природное явление: на границе России и Китая выросла ледяная стена (1)

13 популярных мест на планете, про которые вы никогда не слышали

13 популярных мест на планете, про которые вы никогда не слышали

ФОТО. Летняя резиденция королевской семьи в Баварии — сказочный замок Хоэшвангау

ФОТО. Летняя резиденция королевской семьи в Баварии — сказочный замок Хоэшвангау (1)

подробнее