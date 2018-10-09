Сёва-синзан: Гора, появление которой Япония скрыла от остального мира

В национальном парке Сикоцу-Тоя, расположенном на острове Хоккайдо, недалеко от активного стратовулкана Усу, возвышается самая молодая гора в Японии – 400-метровый вулканический лавовый купол Сёва-синзан. Эта гора появилась всего каких-то 75 лет назад, между 23 декабря 1943 года и сентябрем 1945 года.

А началось все как серия сильных подземных толчков, в результате которых пшеничные поля, располагавшиеся на этом месте, вздыбились. Лава нашла путь на поверхность земли, и в течение двух лет лавовый купол продолжал расти над землей, пока не достиг высоты в 398 метров.

Название горы – Сёва-синзан означает "Новая гора Сёва", поскольку образование купола происходило в период японской истории, известный как период Сёва или период правления императора Хирохито.

Формирование этого вулканического купола пришлось на не самый момент в истории Японии – в то время страна принимала участие во Второй мировой войне и местное население сочло появление горы дурным предзнаменованием. Власти Японии всячески старались избежать распространения слухов среди населения и даже выдвинули требование держать появление Сёва-синзан в тайне. Однако это им не удалось.

Рядом с горой в то время жил Масао Миматсу – обычный человек, работавший почтальоном и решивший запечатлеть на бумаге процесс возникновения горы. Но из-за политической обстановки в стране для него оказалось недоступным даже банальное научное оборудование и Масао пришлось импровизировать.

Во дворе своего почтового отделения между двумя столбами мужчина протянул несколько рыболовных лесок – они стали своего рода контрольными линиями – и рассматривал профиль горы через них. Так он смог зафиксировать рост горы практически по дням. Эти графики, которые составил неравнодушный почтальон, позже получили название "диаграммы Миматсу".

Кроме того, Миматсу, используя все свои накопления, купил тот участок земли, на котором появилась Сёва-синзан, для ее более подробного изучения. Одни говорят, что он успел сделать это еще в тот момент, когда гора росла. Другие – что земля стала собственностью Миматсу после окончания роста вулканического купола. Впрочем, вне зависимости от того, что является правдой, гора до сих пор является частной собственностью не смотря на то, что правительство Японии признало ее национальным достоянием. А в честь Масао Миматсу неподалеку от Сёва-синзан построили мемориальный комплекс.