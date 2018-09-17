Скандинавия для новичков: 7 идей для мини-отпуска

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 7
Скаген, Дания
Скандинавия для новичков: 7 идей для мини-отпуска
Foto: Shutterstock

Несмотря на то, что здесь всегда прохладней и дороже, Скандинавия щедро одаривает своих гостей — потрясающими природными панорамами, городами с контрастом времен и истории, богатейшим культурным наследием и уникальной кухней. Rough Guides рассказывает, куда и почему стоит поехать в Скандинавию, если вы там ни разу не были.

Гётеборг и западное побережье, Швеция

Скандинавия для новичков: 7 идей для мини-отпуска
Foto: Pixabay

За последние пару десятков лет Гётеборг стал, пожалуй, самым сильно преобразившимся городом Скандинавии. Это по-прежнему мощный индустриальный центр с большим морским портом, но постепенно фокус города переходит на туризм. Зачем сюда ехать? Чтобы попробовать свежие морепродукты, местное пиво, расслабиться в непринужденных барах, побывать в огромном ботаническом саду, и насладиться природой на островах, где не ездят автомобили.

1 7
Скаген, Дания

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Суровая красота севера: топ-10 мест, которые стоит посетить в Скандинавии

Суровая красота севера: топ-10 мест, которые стоит посетить в Скандинавии

Кому нужна Рига, если есть Даугавпилс: 13

Кому нужна Рига, если есть Даугавпилс: 13 "вторых номеров" разных стран

Когда Канары надоели. 12 европейских островов, на которых стоит побывать

Когда Канары надоели. 12 европейских островов, на которых стоит побывать

Рекламные статьи
Шяуляй: уникальные музеи, странные туфли и то, что сводит котов с ума!

Шяуляй: уникальные музеи, странные туфли и то, что сводит котов с ума!

Перед началом учебного года на Синие горы: идеи для активного отдыха в парке в Огре

Перед началом учебного года на Синие горы: идеи для активного отдыха в парке в Огре

Рижские маршруты

История Болдераи – главной окраины Риги
Пять городов, жить в которых год от года становится все комфортней

Пять городов, жить в которых год от года становится все комфортней

ФОТО. В Hotel Jūrmala SPA обновился центр саун и бассейнов: что внутри?

ФОТО. В Hotel Jūrmala SPA обновился центр саун и бассейнов: что внутри?

Booking.com предлагает отдохнуть в коттедже из шоколада

Booking.com предлагает отдохнуть в коттедже из шоколада

Скандинавия для новичков: 7 идей для мини-отпуска

Скандинавия для новичков: 7 идей для мини-отпуска

Топ-8 мест вокруг Дубровника, на которые не жалко потратить день

Топ-8 мест вокруг Дубровника, на которые не жалко потратить день

подробнее
Скандинавия для новичков: 7 идей для мини-отпуска

Скандинавия для новичков: 7 идей для мини-отпуска

Топ-8 мест вокруг Дубровника, на которые не жалко потратить день

Топ-8 мест вокруг Дубровника, на которые не жалко потратить день

Маршрут выходного дня: что посмотреть в Тервете и его окрестностях

Маршрут выходного дня: что посмотреть в Тервете и его окрестностях

ФОТО. В Hotel Jūrmala SPA обновился центр саун и бассейнов: что внутри?

ФОТО. В Hotel Jūrmala SPA обновился центр саун и бассейнов: что внутри?

5 самых красивых замков и усадеб в Латгалии: легенды, роскошные залы и ландшафтные парки

5 самых красивых замков и усадеб в Латгалии: легенды, роскошные залы и ландшафтные парки

подробнее