Скандинавия для новичков: 7 идей для мини-отпуска

Несмотря на то, что здесь всегда прохладней и дороже, Скандинавия щедро одаривает своих гостей — потрясающими природными панорамами, городами с контрастом времен и истории, богатейшим культурным наследием и уникальной кухней. Rough Guides рассказывает, куда и почему стоит поехать в Скандинавию, если вы там ни разу не были.