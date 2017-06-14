Сегодня, когда интернет позволяет работать практически из любой точки мира, представители самых разных профессий все чаще живут и трудятся вдали от родины. Создательница портала Live and Invest Overseas ("Жить и инвестировать за границей") Кейтлин Педдикорд составила список стран, где жизнь комфортная, недорогая, а для зарабатывания денег понадобятся лишь ноутбук, смартфон, светлый ум и правильная мотивация.

Эксперт предлагает покончить с режимом "с девяти до шести" и трудиться когда удобно и там, где удобно. Педдикорд называет девять мест на планете, где можно работать всего два-три часа в день, потому что жизнь там недорогая, а ее качеству позавидуют обитатели мегаполисов, тоскующие под кондиционерами офисов класса "А".

Педдикорд поясняет, что для тех, у кого нет пассивного дохода в виде сдаваемой в аренду недвижимости или процентов от солидного банковского счета, хорошим решением может стать организация небольшого онлайн-бизнеса — тревел-блога, интернет-магазина, пиар-агентства, бюро переводов и так далее. В Live and Invest Overseas советуют не вынашивать планы создания бизнес-империи, а ограничиться небольшим собственным делом — иначе в чем смысл бегства от рутины? По подсчетам специалиста, на беззаботную жизнь в перечисленных ниже местах потребуется от 1000 до 1500 долларов на двоих в месяц.

Абруццо, Италия

A post shared by @abruzzoitaly on Oct 5, 2016 at 11:16am PDT

В Абруццо есть все, за что любят Италию: восхитительные пейзажи, вкусная еда, мягкий климат, красивый язык. Но это совсем не дорогой регион, в отличие, например, от Тосканы.

Паре легко прожить в Абруццо на 1500 долларов в месяц (а может, и меньше). Недвижимость можно купить также очень дешево: нуждающийся в реновации маленький домик обойдется в 6000 долларов.

Из минусов: регион не самый туристический, и чтобы жить здесь и общаться с местными, нельзя полагаться на английский — нужно учить итальянский.