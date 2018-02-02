Скрытые сокровища: что посмотреть в Бухаресте кроме Дворца Парламента

Delfi Turgid
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Прогулка по району Котрочени
Скрытые сокровища: что посмотреть в Бухаресте кроме Дворца Парламента
Foto: Shutterstock

Что вы знаете о Бухаресте? Что там находится величественный Дворец Парламента, который считается крупнейшим в Европе? Или что здесь есть своя Триумфальная арка? Lonely Planet предлагает сойти с проторенной тропинки и посмотреть на этот великолепный город с другой стороны.

Бухарест щедро одаривает внимательного и пытливого путешественника, который не боится свернуть с классических маршрутов и насладиться контрастном архитектурных стилей, рассказывающих о насыщенной событиями истории. Если у вас есть возможность, то отправляйтесь на экскурсию по нетуристическим местам, и вы увидите город в полной его красоте, а не только лишь подправленные фасады — посетите местные парки, узнайте больше о еврейской истории и пройдитесь по немноголюдным улочкам.

Еврейское наследие в Бухаресте

В период между войнами в еврейском районе Бухареста жило около 70 тысяч человек, что на тот момент составляло 11 процентов всех жителей. Большая часть этой местности от площади Унирии до Дристора была уничтожена в 1980-х годах, чтобы освободить место для Дворца Парламента, второго по величине административного здания в мире. Но уцелело несколько строений, которые можно посетить и сейчас — например, копия Польской синагоги в Вене, которая была уничтожена в 1938 году, или хоральная синагога из красного кирпича, интерьер которой после реновации видно и снаружи.

Вокруг много жилых домов, отсылающих к еврейскому наследию. Лучше всего исследовать лабиринты улочек с местным гидом. Яркое наследие после себя оставил румыно-еврейский архитектор Марсел Янку, основавший движение дадаистов и работал над современной архитектурой Бухареста. Одна из его самых известных работ — здание Солли Голд на бульваре Hristo Botev 34.

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Прогулка по району Котрочени

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Delfi Turgid

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