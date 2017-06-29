Смертельно опасный отпуск. 6 самых опасных туристических мест

Для многих путешественников главным критерием удачного отдыха становится наличие приключений. Кому-то для того, чтобы получить острые ощущения, хватает переночевать в доме местного жителя, преодолеть расстояние между городами автостопом, съесть на ужин зверя, которого удалось убить на охоте самостоятельно, или выжить на $100 в течение недели. Но есть и те, для кого фраза "путешествие удалось" звучит так же, как и "остался в живых". Путешествия в горячие точки оставим самым отчаянным. Но адреналиновые наркоманы готовы пойти на все, лишь бы испытать новые ощущения даже там, где не стреляют. Прыгать с парашютом, заниматься альпинизмом, бродить по джунглям, да даже отправиться в кругосветку в одиночестве хоть и не очень безопасно, но действительно захватывающе. Однако испытывать судьбу в местах с рекордным числом смертельных случаев явно не стоит.

Нью-Смирна-Бич, штат Флорида, США

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Нью-Смирна-Бич уже давно превратился в мировую столицу акул. К таким выводам пришла Международная организация ISAF (The International Shark Attack Files), которая на протяжении нескольких десятилетий ведет статистику их нападений на людей.

За время существования пляжа здесь было зафиксировано более 250 нападений хищников на отдыхающих.

Пляж стал самым большим в мире по количеству атак на квадратный километр. Дело в том, что воды Атлантического океана в этом месте изобилуют молодыми бычьими акулами, которые путают людей с водными обитателями.

Тем не менее туристы все равно приезжают отдохнуть в этот район Флориды, утешаясь тем, что большинство атак не привело к летальному исходу.