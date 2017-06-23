Снимите это немедленно. Лучшие нудистские пляжи мира

"Гувано", Италия

Небольшой пляж "Гувано" находится в национальном парке "Чинкве-Терре" в итальянской Лигурии. Попасть сюда можно либо морем, либо через заброшенный железнодорожный туннель — пляж со всех сторон закрыт скалами.

Туристы рапортуют, что в начале лета туннель перегородили железной решеткой, однако можно не сомневаться, что натуристы проделают в ней дыру — так было уже не раз.

Еще один путь — узкая пешеходная тропа, однако несколько лет назад она обвалилась, и ходить по ней небезопасно.

"Кокини Аммос", Греция

В этом сезоне Греция входит в число самых популярных у россиян направлений отдыха. Нудистских пляжей в солнечной Элладе хватает. Самый известный прячется у небольшого поселка Матала на Крите. "Кокини Аммос", или Red Beach (песок там красного цвета), облюбовали еще хиппи в 60-х годах прошлого века. Как известно, "дети цветов" тоже любили разгуливать в чем мать родила.

Северная часть пляжа защищена скалистым известняком, а попасть на "Кокини Аммос" можно лишь по узкой тропинке.

Foto: Reuters/Scanpix

Здесь стоит посмотреть на рукотворные пещеры еще античных времен. Во второй половине XX века в них бывали Кэт Стивенс, Боб Дилан, Джони Митчелл. Сегодня за вход берут четыре евро.

Кстати, этот пляж — одно из излюбленных мест отдыха известного натуриста и бывшего президента Франции Франсуа Олланда. Несколько лет назад папарацци застукал его тут с новой пассией.

"Эс Тренк", Испания

Этот пляж на острове Майорка часто сравнивают с карибскими пляжами: ослепительно белый песок, кристально чистая вода... Компанию сотням нудистов составляют стаи птиц, давно облюбовавших этот кусочек суши.

Длина пляжа — около трех километров. Несколько небольших ресторанов, шезлонги, пляжный инвентарь... Снаряжение для плавания можно взять напрокат.

"Таити", Франция

Именно пляжи Сен-Тропе ввели в свое время моду на топлес. Нудисты обосновались здесь в 1960-х годах. Особой популярностью пользуется частный пляж "Таити", получивший всемирную известность благодаря фильму "И Бог создал женщину" с Брижит Бардо.

Foto: AP/Scanpix

Аренда лежака и зонта от солнца обойдется в 24 евро, за полотенце — еще пять.

Почему еще этот пляж можно назвать одним из лучших в мире? Здесь можно увидеть обнаженную Еву Грин. Правда, нельзя исключать и вероятность встречи с Жераром Депардье в натуральном виде.

Пляж "Самурай", Австралия

Этот пляж находится в 195 километрах от Сиднея, на территории национального парка "Томари". "Самурай" — центр натуристского курорта Clothing Optional Resort. Это одна из первых официальных нудистских зон отдыха в Австралии.

Здесь можно сыграть в голый волейбол и голый футбол. Прочие виды пляжного досуга тоже голые: дайвинг, виндсерфинг... На "Самурай" даже проводятся Нудистские олимпийские игры — неофициальные соревнования, где и зрители, и пресса тоже обязаны быть голыми.

Только пингвинам, иногда забредающим на пляж, можно оставаться во фраке.

"Холовер", США

Двухкилометровый "Холовер" с нежным белым песком входит в пятерку лучших пляжей Майами. Половина пляжа огорожена — это единственная официальная нудистская зона отдыха респектабельного американского курорта.

Foto: Reuters/Scanpix

Выделена и территория для однополых пар — в северной части пляжа.

Работает пункт проката спортивного инвентаря. Ежедневно пляж посещает от семи до десяти тысяч человек, большая часть которых сразу направляется в его нудистскую часть.

"Лисья бухта", Россия

Лисья бухта и одноименный дикий пляж находятся между горным массивом Кара-Даг и мысом Меганом в Крыму. Нудисты, хиппи и другие неформалы закрепили его за собой еще в советские времена. Бухта условно поделена на несколько локаций: Куба, Ямайка и самое тусовочное место — Гоа.

Многие приезжают сюда с палатками и проводят здесь по несколько недель каждый год. На пляже можно встретить и обычных отдыхающих — их никто не прогоняет.

До недавнего времени на пляже было несколько кафе — шалманов, как их именовали местные старожилы. Однако в 2016 году все снесли. Одни постоянно отдыхающие восприняли это как акт вандализма, другие, наоборот, одобрили — пляж стал намного чище.