Собираем чемоданы: лучшие места мира, куда надо ехать в январе

Январь, как первый месяц года, обычно самый тихий в плане туризма, и именно поэтому в январе доступны очень дешевые авиарейсы, выгодные предложения, а в лучших местах мира практически нет толп туристов. Travel + Leisure рассказывает о 10 лучших уголках мира, которые стоит посетить именно в январе.

Январь считается пустым месяцем для туристов — отгромыхали зимние праздники, на которые многие брали отпуска, люди возвращаются к работе, а дети к учебе. Однако если вы можете запланировать отпуск заранее, то январь может стать любимым месяцем для путешествий — туристов нигде нет, билеты на самолет дешевле в разы, а по всему миру полно мест с солнечной и приятной погодой.

В январе идеальная погода царит в Никарагуа, Доминиканской Республике, Бали — отличные страны для курортного отдыха. Если вам по душе ленивый отдых, то направляйтесь прямиком туда. Приятная температура замечательно подходит для неторопливого осмотра городков вроде Гвадалахары или Аделаиды.

Если вы любитель снежных спусков, то вас ждут Уистлер и Парк-сити в США. А если есть возможность, то посетите Хоккайдо в Японии и Дизин в Иране.

Однако даже если у вас не очень длинный отпуск, вы не пожалеете, если пересечете Атлантику и окажетесь в Палм-Спрингс, где велика возможность увидеть множество знаменитостей, провести день на пляже в Майами или устроить гастротур по Сан-Антонио.

Бали, Индонезия

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Примечание: при планировании поездки на Бали учитывайте активность вулкана Маунт Агунг, которая может повлиять на транспортное сообщение. Несмотря на это регион снова открыт для посещения.

Во время праздников снять номер на Бали практически невозможно, но в январе все уезжают. Недавно открылась новая гостиница — Mandapa, расположенная глубоко в джунглях. Просторные и современные номера обслуживаются безупречным персоналом, а из их окон открывается захватывающий дух вид.

Палм-Спрингс, Калифорния, США

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Городок в пустыне по-прежнему остается в тени Голливуда, однако после того, как Николя Гескьер устроил здесь показ мод Louis Vuitton, на это место начали обращать внимание. Остановитесь в L'Horizon Palm Springs или Parker Palm Springs и вы окажетесь в компании знаменитостей всех мастей, прячущихся за солнечными очками, лежа на шезлонгах у бассейна.

Никарагуа

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В последние годы Никарагуа медленно, но уверенно набирает популярность у туристов. Остановитесь в прекрасной гостинице Mukul, где всего 37 номеров, и наслаждайтесь потрясающими пляжами, которые мгновенно прогоняют любую хандру. В январе волны не самые большие, что подходит начинающим серферам.

Хоккайдо, Япония

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Курс японской йены довольно низок по отношению к доллару, поэтому дороговизна Страны восходящего солнца не так сильно будет бить по карману — идеальное время для того, чтобы посетить эту легендарную. Хоккайдо знаменит своими лыжными склонами и лучшим снегом в Азии. А для заядлых лыжников есть приятный сюрприз — обладатели пропуска Vail Resorts' Epic Pass имеют доступ к эксклюзивному курорту Нисеко. А после долгого дня на склоне обязательно поступайте как японцы — отдохните в горячих источниках.

Доминиканская Республика

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На северном побережье острова расположены два роскошных места — закованная в стекло гостиница Amanera с гольф-площадкой мирового уровня и Playa Grande Beach Club авторства дизайнера Селери Кембл. Обе гостиницы находятся рядом с пляжем, и вы буквально можете спать в одной, а обедать в другой.

Аделаида, Австралия

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Этот город всегда затеняли Мельбурн и Сидней, но сейчас он дает о себе знать своими знаменитыми винными домами, садами и архитектурой. Растущая культурная сцена также привлекает людей со всего мира — программа Art After Dark, фестивали и мероприятия. В январе ожидается наплыв любителей тенниса, поскольку здесь пройдут Мировые соревнования по теннису.

Джайпур, Индия

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В январе в Джайпуре проходит литературный фестиваль, куда приедут такие писатели как Марагарет Этвуд, Стив МакКерри и Стивен Фрай. Фестиваль проводится в исторической гостинице Diggi Palace Hotel — замечательном месте, где можно исследовать кулинарное и историческое наследие этого яркого города.

Гвадалахара, Мексика

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Пожалуй, именно Гвадалахара может похвастаться статусом самой быстро развивающейся культурной сценой в Мексике — здесь есть впечатляющие музеи и сногсшибательные фрески. Творческая общественность часто собирается в гостинице CasaFayette, но ее представителей можно заметить и в галерее Traversia Cuatro и в бутике Julia Y Renata, которым заведуют две сестры.

Коста-Рика

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На январь выпадает середина сухого сезона в Коста-Рике. Остановите свой выбор на Nayara Springs, который открывает в этом месяце 19 новых отдельных вилл. Любители приключений могут справляться на плотах или на покататься на зиплайне, а те, кто предпочитает спокойный отдых, могут отправиться на экскурсию на кофейную плантацию или заниматься йогой в новом павильоне.

Байрон-Бэй, Австралия

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Этот город для серферов теперь притягивает к себе и гурманов — здесь и там открываются новые места, которые готовят свои шедевры из местных продуктов и морепродуктов. Посетите комплекс Farm, в которыйвходят фитнес-студия, студияфлористики и филиал знаменитого сиднейского ресторана Three Blue Ducks. Остановитесь в стильном Halcyon House, где рестораном Paper Daisyуправляет выпускник легендарного ресторана Noma Бен Девлин.